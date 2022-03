Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram voegt automatisch gegenereerde bijschriften toe voor video's, waardoor de feed toegankelijker wordt voor dove of slechthorende gebruikers.

Bij de aankondiging van de nieuwe functie op Twitter merkt het bedrijf op dat makers van inhoud niet langer zelf handmatig ondertiteling aan video's hoeven toe te voegen, aangezien de automatisch gegenereerde scripts in 17 talen worden gelanceerd.

In de nabije toekomst zullen er meer volgen, zegt Instagram, maar Engels, Spaans, Portugees, Duits, Frans, Italiaans en Arabisch behoren tot de eerste uitrol.

Natuurlijk is de nieuwe toevoeging niet alleen een langverwachte functie voor degenen die hulp nodig hebben bij het bekijken van video's, maar ook handig voor degenen die gewoon een video zonder geluid willen bekijken. En zoals altijd hebben gebruikers de mogelijkheid om de automatisch gegenereerde bijschriften in of uit te schakelen via de geavanceerde instellingen van de app.

Interessant is dat bedrijfsleider Adam Mosseri de verhuizing beschreef als een "lange tijd op zich wachten", hoewel het achterblijft bij concurrent TikTok , die in april 2021 automatisch gegenereerde bijschriften lanceerde.

Het komt ook omdat Instagram voortdurend de nadruk legt op het verbeteren van Reels , zijn directe TikTok-rivaal, met functies zoals Remix (vergelijkbaar met TikTok Duets ) en Reels Visual Replies die beide in het afgelopen jaar zijn aangekomen.

Deze laatste stap komt ook een dag nadat de ondersteuning voor de stand-alone IGTV-app werd beëindigd, waarbij Instagram erop wees dat het video binnen de hoofdapp zal blijven vereenvoudigen - een natuurlijke zet, aangezien Reels de grootste bijdrage levert aan de betrokkenheidsgroei van het bedrijf.

Al met al is automatisch gegenereerde ondertiteling een kleine maar belangrijke toevoeging, omdat het de scheidslijn tussen TikTok en Reels blijft vervagen en ze beide steeds betere platforms maakt.

Zoals we echter zagen in de begindagen van heen en weer tussen Snapchat en Instagram Stories , zal er de komende jaren vrijwel zeker een winnaar naar voren komen in de korte video-arena.

Geschreven door Conor Allison.