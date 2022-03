De 10 populairste bezienswaardigheden in de VS volgens Instagram-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben eerder geschreven over hoegeen enkel idee origineel is en we zijn allemaal Instagram-copycats, nou, dat geldt ook voor oriëntatiepunten, zo lijkt het.

Fotografie- en ontwerpbedrijf Printique heeft Instagram-hashtags geanalyseerd en de gegevens verkleind om de 10 bekendste en meest gefotografeerde bezienswaardigheden in de VS te tonen.

Zijn er verrassingen? We hebben de lijst voor u om een piek op te hebben.

Het is niet verwonderlijk dat #timessquare bovenaan onze lijst met de meeste Instagram-attracties in de VS staat.

De plek wordt niet alleen beschouwd als het drukste commerciële kruispunt van Amerika, maar ook als een van de meest bezochte gebieden.

Het is niet alleen beroemd omdat het de meest hashtagged is, maar ook omdat het jaarlijks door ongeveer 50 miljoen mensen wordt bezocht. Met die cijfers in gedachten, zijn we verrast dat er niet meer actie op Instagram te zien is.

Er is geen twijfel over mogelijk, de Grand Canyon is niet alleen een van de meest bekende bezienswaardigheden in de VS, maar het is ook een plek van echte natuurlijke schoonheid.

Met een lengte van 277 mijl en een gemiddelde breedte van 10 mijl is het een enorm wereldwonder en een echte aantrekkingskracht voor het Instagram-publiek.

Volgens de gegevens verzamelde de Grand Canyon-hashtag meer dan 358.000 afbeeldingen per jaar. Indrukwekkend.

Eerlijk gezegd zijn we verrast om de Brooklyn Bridge boven de Golden Gate Bridge op deze lijst te zien verschijnen, maar we kunnen ons voorstellen dat het enorme aantal bezoekers aan NYC elk jaar een deel hiervan uitmaakt.

Er wordt gezegd dat New York City jaarlijks ongeveer 66 miljoen toeristen ontvangt. Hoewel dat duidelijk de laatste tijd is weggevallen, heeft de Brooklyn Bridge toch enige aantrekkingskracht.

Met een prachtig uitzicht op de baai van San Francisco is de Golden Gate Bridge een aantrekkelijke plek voor een foto. De iconische brug is direct herkenbaar en zelfs een amateurfotograaf kan met gemak een schitterende foto van het gebied maken.

De hashtag voor deze heeft 273.396 berichten per jaar verzameld. We kunnen ons voorstellen dat dit slechts een druppel in de Stille Oceaan is in vergelijking met het werkelijke aantal foto's dat van het gebied is gemaakt.

Het Empire State Building is misschien wel een van de meest bekende wolkenkrabbers in de VS, zo niet de wereld.

Met 102 verdiepingen was het van 1931 tot 1970 het hoogste gebouw ter wereld. Om daarna te worden overtroffen door het World Trade Center. Een ding is zeker, het is populair. Dus zeg de 265.920 hashtags ervan die op Instagram zijn gepost.

Lady Liberty heeft een speciale plaats in het hart van Amerikanen in het hele land, omdat ze vrijheid vertegenwoordigt. Ze werd tenslotte aan de VS geschonken als gedenkteken voor de onafhankelijkheid van het land.

Met een hoogte van 305 voet is het Vrijheidsbeeld moeilijk te missen en een icoon dat de afgelopen decennia goed is gefotografeerd. Zeker met de opkomst van Instagram.

Van door de mens gemaakte objecten tot meer natuurwonderen. Er zijn tal van gebieden in de VS die zowel toeristen als de lokale bevolking aanspreken.

Yosemite is een enorm nationaal park dat 1200 vierkante kilometer groot is en beschikt over valleien, weiden, wildernisgebieden en meer. Het staat echter vooral bekend om zijn watervallen en deze zijn ongetwijfeld goed voor de meeste van de 125.699 foto's die het hele jaar door op Instagram zijn geplaatst.

Yellowstone National Park is nog indrukwekkender, met een oppervlakte van 3.468,4 vierkante mijl met prachtige meren, canyons, rivieren en bergketens.

Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is een echte beautyplek. Bekend om zijn vele geothermische kenmerken, waaronder de Old Faithful-geiser.

Yellowstone biedt natuurlijk een aantal gemakkelijk instragrambare plekken en het is geen wonder dat het populair is.

De Space Needle, gevestigd in Seattle, Washington, is een indrukwekkend herkenningspunt en technisch hoogstandje. Het is niet alleen intrigerend voor het oog, maar ook gebouwd om lang mee te gaan.

De Space Needle is bestand tegen windsnelheden tot 200 mph en aardbevingen met een kracht tot 9,0 op de schaal van Richter. Het observatiedek van de Needle is een trekpleister, maar de toren zelf is ook zeer goed te fotograferen.

Eerlijk gezegd zijn we geschokt om het Hollywood-bord zo laag op deze lijst met Instagram-oriëntatiepunten te zien. Misschien is het een beetje te cliché voor het platform?

