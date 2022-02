Hoe je Instagram Stories leuk vindt en hoe je kunt zien wie de jouwe leuk vond

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta-eigendom Instagram introduceert een nieuwe manier om te communiceren met Instagram Stories : je kunt nu een "Vind ik leuk"-reactie sturen.

Voorheen kon je alleen op een verhaal reageren door de maker een direct bericht of een emoji-reactie te sturen - en beide reacties zouden de inbox van de maker overvol maken. Niet nu.

Met de toevoeging van vind-ik-leuks geeft Instagram gebruikers niet alleen meer manieren om met verhalen om te gaan, maar hoopt het de inboxen van makers beter beheersbaar te maken. Dat komt omdat in plaats van door hun inbox te bladeren om te zien welke kijkers een verhaal "leuk" vonden, makers gewoon naar het kijkersblad van een verhaal kunnen gaan om de gegevens te bekijken. Dit is wat je nog meer moet weten over vind-ik-leuks op verhalen, inclusief hoe ze werken.

Likes voor privéverhalen



Vanaf vandaag uit te rollen, kun je nu wat liefde sturen door de verhalen van mensen leuk te vinden zonder een DM te sturen.



Likes op verhalen zijn privé en tellen niet mee. In plaats daarvan verschijnen ze als harten naast de handvatten van mensen in je Verhalen-weergaveblad. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) 14 februari 2022

Zodra je toegang hebt tot de functie, volg je deze stappen om een verhaal op Instagram te 'liken':

Open de nieuwste versie van de Instagram-app. Bekijk iemands verhaal. Je ziet verhalen van mensen die je volgt in een balk boven aan je feed.

Als er iets nieuws te zien is, zal hun profielfoto een kleurrijke ring hebben.

Om iemands verhaal te bekijken, tik je gewoon op hun profielfoto. U zou een hart moeten zien tussen het veld "Bericht verzenden" en het vliegtuigpictogram op een verhaal. Tik op het hartje om het verhaal dat je bekijkt te 'liken'.

Mocht iemand je Instagram-verhaal "leuk" vinden, dan verschijnt het in het kijkersblad, dat je kunt openen door je eigen verhaal opnieuw te bekijken.

Open de nieuwste versie van de Instagram-app. Tik op je verhaalpictogram in de linkerbovenhoek. In de hoek ziet u het profielpictogram van een andere gebruiker. Dit geeft aan dat iemand je verhaal heeft bekeken. Tik op het pictogram om te zien wie je verhaal heeft bekeken.

Als je het pictogram linksonder niet ziet, betekent dit dat niemand je verhaal heeft bekeken.

Veeg vanaf de onderkant omhoog om het te controleren. De namen van kijkers worden weergegeven. Als een kijker je verhaal heeft 'geliked', zie je een hartje naast zijn naam.

Als je een verhaal "leuk" vindt: Alleen de persoon die het "vind ik leuk" heeft ontvangen, ziet het in zijn of haar kijkersblad. Het is voor niemand anders openbaar.

Als je een "Vind ik leuk" hebt ontvangen: mensen die je verhalen in het openbaar bekijken, zien geen "Vind ik leuk"-telling. Alleen jij kunt vind-ik-leuks zien in je kijkersblad.

Bekijk de Instagram-gidsen van Pocket-lint voor meer tips en trucs:

Geschreven door Maggie Tillman.