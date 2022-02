Mensen veranderen klassieke kunst in memes: dit zijn de grappigste

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Memes zijn geweldig, nietwaar? Maar hoe vaak heb je ooit een klassiek schilderij of kunstwerk in een meme zien veranderen? We wedden niet veel. We hebben een trend ontdekt waarbij mensen originele kunstwerken uit vervlogen tijden veranderen in grappige, moderne memes.

Voor uw persoonlijk vermaak hebben we hieronder enkele van de meest vermakelijke voor u verzameld. Als je echter meer wilt zien, raden we je aan de Instagram-pagina Classical Cringe en Classical Damn te bekijken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Hier heeft Classical Damn wat humor aan het beeld toegevoegd met het idee dat de vrouw haar kimono knipt om de kat niet te storen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

We weten niet zeker waar deze dame bij betrokken was, maar hier is ze gefotografeerd (in een nogal chique jurk) terwijl ze op een fiets rondrijdt terwijl ze oefent met het afhakken van hoofden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Daag de kennis van een wijs persoon niet uit. Tenzij je wilt dat ze hun ganzenveer uitbreken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

We houden van deze. Mensen Instagram hun eten de hele tijd en anderen zullen zeggen dat het een vreselijke moderne trend is. Maar mensen doen het al jaren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Jezus verrichtte tal van wonderen, maar misschien is zijn grootste en minst bekende gewoon het hebben van een dozijn goede vrienden van in de dertig. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze dat hebben?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Katten zijn veeleisende wezens. Hier stelt de grappige meme zich voor dat deze katten hun baasje hebben verloren, maar nog steeds trek hebben en een ouija-bord gebruiken om contact met hen op te nemen om om voedsel te vragen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

De humor van deze wordt geperfectioneerd door de droevige blik en zijdelingse blik van de dame. Ze heeft het niet naar haar zin, misschien omdat ze iets meer verwachtte dan alleen een poëzielezing.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Dit is het Sint-Columba-altaarstuk, ook bekend als de Aanbidding der Koningen, dat dateert van rond 1455. Het beeldt de geboorte van Christus uit en ziet hem met Maria en anderen. Op de achtergrond een icoon van Christus aan het kruis. Een spoiler alert voor de toekomst.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Als je God zou kunnen vragen waarom we bestaan en waarom hij ons het leven heeft gegeven, wat zou hij dan zeggen?

Deze meme verbeeldt een modern denken over een oude actie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Heb jij ook willekeurige dingen gekocht tijdens een pandemische lockdown? Deze man heeft dat zeker. Hij is er zelfs in geslaagd een kleine draak voor zichzelf te kopen om mee te wandelen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Op dit ene schilderij lijkt het alsof de omcirkelde vrouw kleding probeert te verkopen met de beeltenis van Christus op de voorkant. Hij kijkt achterom terwijl hij het kruis op zijn rug draagt, duidelijk niet zo blij mee.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Wat deden mensen in de tijd vóór het internet om te pronken met hun geweldige creaties? Er een foto van maken of door de stad paraderen om hun creatie te laten zien?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Wales of walvissen? Geen dingen waar je over in de war moet raken als je met dames praat.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Een klassieke meme toegepast op een even klassiek schilderij. Wat is er niet leuk aan?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

Dit lijkt de omslag van een klassieke roman te zijn, in plaats van een echt schilderij of kunstwerk, maar het is nog steeds een briljante meme.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Iemand moet de eten bestellen en dat moet natuurlijk de minst dronken persoon zijn. Maar als er genoeg van zijn, wordt het een bloedbad.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Als je ooit in de friendzone bent geweest, dan weet je hoe zwaar dat is. Maar dit moet nog erger. We grinnikten allebei en voelden een steek van medelijden met deze kerel.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

We hebben allemaal zo'n vriend, waardoor je je oud voelt en niet genoeg in contact bent met de huidige memes. Denkend dat ze boven ons staan, op hun memetroon zitten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Soms, als je je down voelt, kan een simpele meme voldoende zijn om je een beter gevoel over jezelf te geven. Zo hadden we nog nooit over Roodkapje nagedacht.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Damn (@classicaldamn)

Heb je ooit iets belangrijks gedaan en realiseer je je dat je iets anders bent vergeten dat even belangrijk is? Je kunt het huis niet laten afbranden terwijl je in oorlog bent, dat zou gênant zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

Besteed te veel aandacht aan de oude christelijke schilderijen en kunstwerken en je zult dit soort dingen gaan opmerken. Waarom draagt Jezus een kruis? Is dat niet een rare zet van hem?

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

Deze schilderijen van de vrouwen van Hendrik de Achtste zijn duidelijk bijgewerkt om ze met een stralende glimlach te tonen, want ze waren onmogelijk zo gelukkig met hun leven met de koning.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

Het gesprek over de vogels en de bijen is in de meeste gevallen al moeilijk genoeg, maar stel je voor dat je probeert het te hebben over de onbevlekte ontvangenis.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Classical Cringe (@classicalcringe)

Als je ooit een huiskat hebt gehad die niet naar buiten mag, maar erop staat het te proberen, dan weet je waar deze meme over gaat. Hier krijgt de hilariteit een retro vibe dankzij dit eeuwenoude beeld.

