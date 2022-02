Dit fascinerende Instagram-account deelt dingen waarvan je niet wist dat ze bestonden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is moeilijk om alles bij te houden wat er in de wereld gebeurt, maar dit Instagram-account helpt de kennis te verspreiden.

Yup That Exists deelt afbeeldingen en informatie over rare en prachtige dingen, mensen en plaatsen van over de hele wereld. We hebben hieronder enkele van onze favorieten verzameld, maar we raden je ten zeerste aan om de Instagram- en TikTok- accounts te bekijken voor meer.

Er zijn een aantal verkeersliefhebbers in India die echt geweldig zijn. In plaats van alleen de lichten op een paal te hebben, licht de hele paal op zodat mensen gemakkelijk kunnen zien wanneer de lichten zijn veranderd. Toeteren is niet nodig.

Als je van iets houdt maar het je niet kunt veroorloven, dan zul je je moeten aanpassen om te overwinnen. In dit geval gebruikte een getalenteerde houtbewerker hun vaardigheden om een houten, maar functionele replica van een Rolls Royce te maken die anders $ 28 miljoen zou kosten.

Een interessant idee voor verkeers- (en dieren)veiligheid. De reflecterende verf moet ervoor zorgen dat er in de toekomst niet meer zoveel ongelukken gebeuren met herten. De resultaten zijn echter ook behoorlijk angstaanjagend.

Als je oud genoeg bent om Tamagotchi te herinneren en je bent een Star Wars-fan, dan zul je deze zeker waarderen.

Het wordt compleet geleverd met de kleuren van R2-D2 en ziet er geweldig uit.

Deze ene architectengroep heeft vrij nette huizen gemaakt van zeecontainers. Een goede manier om ze opnieuw te gebruiken?

"De in Londen gevestigde ontwerper James Whitaker heeft een van de coolste huizen in Joshua Tree, Californië gemaakt. Het huis is gemaakt van echte zeecontainers en omvat al uw standaardvoorzieningen, waaronder een woonkamer, en-suites, een keuken en badkamers ."

China heeft blijkbaar een interessante kijk op het eten en verbranden van calorieën. In sommige McDonald's-restaurants zijn hometrainers ingebouwd in de tafels, zodat u tegelijkertijd kunt eten en de calorieën kunt verbranden.

Een bedrijf werkt aan een Black Box voor onze thuisplaneet die is ontworpen om gegevens over onze wereld en de toestand van het milieu vast te leggen, zodat deze door toekomstige generaties kunnen worden gezien. Het idee is dat ze kunnen zien wat er mis is gegaan en voorkomen dat ze dezelfde fouten maken.

Lucht- en ruimtevaartbedrijf Jetson heeft gewerkt aan het maken van persoonlijke elektrische luchtvaartuigen. Zo kun je binnenkort de lucht in. Zoals Yup That Exists opmerkt, lijkt het op de speeder-fiets uit Star Wars-faam.

Voor de meest aanhankelijke eigenaren van gezelschapsdieren is er een bedrijf dat een bromfiets heeft gemaakt met een kooi waar je je favoriete harige vriend in kunt stoppen. Ideaal als ze graag met je op avontuur gaan.

In Duitsland zorgt één stad voor daklozen met speciale slaapcabines. Die pods zijn ontworpen om warmte en beschutting te bieden aan mensen in nood. Ze hebben ook communicatie ingebouwd, zodat maatschappelijk werkers indien nodig kunnen worden bereikt.

Weet je nog dat je als kind met deze Fisher-Price-telefoon speelde? Of misschien heb je er ooit een voor je eigen kinderen gekocht. Onlangs heeft het bedrijf een versie ontwikkeld die geschikt is voor volwassenen en waarmee Bluetooth-oproepen naar de telefoon vanaf een smartphone in de buurt mogelijk zijn.

Fotograaf Will Ferguson heeft verlichte drones gebruikt om in de lucht te schilderen voor een aantal zeer indrukwekkende foto's. Hier heeft hij ze gebruikt om halo's in de lucht te creëren. Als je niet wist wat er gebeurde, zou je deze beelden voor UFO's kunnen aanzien.

Nu kun je je leeftijd laten zien met deze trainers die zijn gestyled met VHS-stijl branding en ook compleet worden geleverd met een VHS-doos. Gelukkig hoef je ze niet terug te spoelen voordat je ze draagt.

We keuren elk technisch idee goed dat het leven van mensen gemakkelijker maakt. Dubbel zo als het gaat om het helpen van mensen die fysiek minder in staat zijn. Deze schoenen hebben sensoren om slechtzienden te helpen obstakels te detecteren terwijl ze lopen.

Eén bedrijf verkoopt ingeblikte lucht vanuit verschillende plaatsen over de hele wereld. Als je niet thuis bent, kun je die frisse stadslucht nu rechtstreeks uit een verfblik inademen.

Als je het idee om een helm te dragen niet prettig vindt omdat het je haar zou kunnen verknoeien, maak je dan geen zorgen meer.

We weten niet zeker wat we hiervan vinden, maar we kunnen begrijpen dat ouders het waarderen. Artsen in Brazilië gebruiken 3D-printtechnieken om driedimensionale afbeeldingen van de baby te maken.

Heb je ooit gewenst dat je telefoon een beetje slimmer of op zijn minst een beetje vriendelijker was? Deze studenten hebben dat blijkbaar gedaan omdat ze een telefoon hebben gemaakt die je gezicht zal likken. We raden je aan de video bij dit bericht te bekijken als je doodsbang wilt zijn.

Hier is het beroemde Great Wave-schilderij opnieuw gemaakt met 50.000 Legoblokjes. Er is nauwgezet geduld en 400 uur werk aan besteed en het resultaat is behoorlijk fantastisch.

Deze foto is gemaakt met een pinhole-camera gemaakt met een bierblikje. Het werd gemaakt en vervolgens acht jaar lang vergeten. Het toont de opkomst en ondergang van de zon en toont als resultaat 2.954 sporen door de lucht.

In Japan beschouwen ze te laat komen als een serieuze zaak en als je een passagier bent, heb je het recht om meer van de service te verwachten. Deze laattijdige certificaten helpen je als je daardoor in de problemen komt omdat je te laat op je werk of op school komt.

