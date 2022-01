Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ilya Denisov, ook bekend als Ilya Stallone, is een grafisch ontwerper met een passie voor logo's en branding. Ze hebben een aantal prachtige werken gemaakt door moderne logo's opnieuw te bedenken met middeleeuwse styling.

Veel van je favoriete merken zijn opnieuw ontworpen met vibes van middelbare leeftijd en een prachtige kunststijl zoals je die in de moderne tijd nog niet hebt gezien.

We hebben een selectie van onze favorieten uitgekozen, maar we raden je ook ten zeerste aan om hun Instagram- en Twitter- accounts te bekijken om meer te zien.

Ilya Stallone heeft tijd besteed aan het bedenken hoe de logo's van wereldberoemde merken eruit zouden zien als ze in de middeleeuwen waren gemaakt.

In deze zien we het Windows-logo opnieuw gemaakt met een oude sfeer. Windows (en het logo) is behoorlijk veranderd sinds de eerste openbare release in 1985. Stel je voor wat er zou zijn gebeurd als het ongeveer eeuwen geleden was geweest.

Audi begon zijn leven oorspronkelijk in 1899, dus het heeft zeker een lange geschiedenis van de fabricage van motorvoertuigen.

Wat als het bedrijf echter veel ouder was? Misschien met het logo op paard en wagen. Misschien heeft het er zo uitgezien?

Burger King is eigenlijk relatief jong in het grote geheel.

Maar als het vroeger had bestaan, misschien met zo'n naam, had het misschien het koninklijke zegel gehad of op zijn minst veel meer focus op koninklijke branding.

Iedereen kan comfortabel schoeisel waarderen en we weten zeker dat middeleeuwse mensen het moeilijk hadden toen ze op zoek waren naar schoenen.

Hier ziet het opnieuw ontworpen Puma-logo er een beetje geschrokken en ondervoed uit en we zijn er dol op. Het lijkt erop dat Puma dat ook deed toen het bedrijf zijn eigen grappige antwoord op dit logo plaatste.

In dit opnieuw ontworpen logo lijkt het alsof YouTube oorspronkelijk begon als een theatergezelschap of een poppenkast.

Je zou cynisch kunnen zijn en suggereren dat de kijker de marionet is, zelfs vandaag de dag, maar het is nog steeds een geweldig stukje kunst.

Kunstenaars schilderen al heel lang zelfportretten, dus het is niet moeilijk voor te stellen dat Instagram bestond vóór de moderne technologie. Maar de afbeeldingen zouden op canvas zijn geweest in plaats van op een telefoonscherm.

Waar ga je heen voor koffie? Het Starbucks-logo wordt nu in zijn volle, groteske glorie gezien dankzij deze middeleeuwse re-image. De zeemeermin ziet er echter niet erg gelukkig uit om deel uit te maken van de corporate branding.

De middeleeuwse editie van het Firefox-logo neemt de zaken vrij letterlijk, met een vos die in brand staat. Die vos lijkt er begrijpelijkerwijs ook niet zo blij mee.

