(Pocket-lint) - Instagram stelt gebruikers binnenkort in staat zich te abonneren op hun favoriete makers om toegang te krijgen tot exclusieve inhoud. Het sociale netwerk test deze ervaring met een klein aantal makers en influencers - 10 om precies te zijn, waaronder basketballer Sedona Prince en Olympian Jordan Chiles.

In een blogpost zei Instagram dat het op 19 januari 2022 een abonnementstest lanceert, en de komende weken zullen er meer makers worden toegevoegd. Makers kunnen de prijs van hun abonnementsniveaus selecteren, variërend van $ 0,99 tot $ 99,99 per maand. In wezen betalen gebruikers deze maandelijkse vergoeding om toegang te krijgen tot inhoud zoals Lives en Stories die alleen voor abonnees zijn. Ze krijgen ook een paarse badge bij hun gebruikersnaam die hun status aan makers laat zien. Instagram vertelde TechCrunch dat het de abonnementsinkomsten van makers pas "minstens 2023" zal verlagen.

We hopen de komende maanden meer makers aan deze test toe te voegen. Meer volgt nog. pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) 19 januari 2022

Instagram-hoofd Adam Mosseri heeft Instagram-abonnementen beschreven als "een van de beste manieren" voor influencers om inkomsten te genereren. Ondertussen schreef Mark Zuckerberg, CEO van Meta, eigenaar van Instagram, in een Facebook-bericht dat hij "enthousiast is om tools te blijven bouwen voor makers om de kost te verdienen door creatief werk te doen en om deze tools binnenkort in handen van meer makers te geven".

Houd er rekening mee dat Facebook ook zijn eigen versie van abonnementen voor makers heeft. Maar Facebook was niet de eerste die een dergelijk abonnementsprogramma aanbood. Twitter lanceerde onlangs Super Volgt , bijvoorbeeld, en er zijn ook platforms zoals Patreon en zelfs OnlyFans , die allemaal videomakers hiermee hun volgelingen op te laden in ruil voor exclusieve content.

