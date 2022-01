Deze geweldige artiest gebruikt kleine figuren om schitterende miniwerelden te creëren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Péter Csákvári, ook bekend als Tiny Wasteland , is een briljant kunstenaar die kleine delen van zijn wereld transformeert met miniatuurfiguren die schijnbaar hun leven leiden in kleine werelden.

Deze eenvoudige, maar schitterende foto's geven een nieuw perspectief en roepen schijnbaar een wonderlijke fictieve wereld op. Bij elke afbeelding kun je je voorstellen dat deze kleine mensen bezig zijn met hun werk, terwijl onze gigantische bezittingen slechts een deel van hun omgeving zijn.

We hebben een aantal van onze favorieten voor je verzameld, maar kijk zeker eens naar Tiny Wasteland op Facebook en Instagram voor meer.

Péter Csákvári zegt dat het maken van deze miniatuurwerelden tot stand kwam toen hij voedselfotografie begon te doen met een macrolens en zich toen realiseerde dat hij meer kon doen.

Naarmate de passie vorderde, kocht hij een 3D-printer om zijn eigen kleine figuren te maken om in deze denkbeeldige werelden te plaatsen.

Péter Csákvári's passie is zijn levensonderhoud geworden. Hij exposeert over de hele wereld en gebruikt zijn talenten ook voor advertenties.

We houden van de details van dit beeld en de simpele verschrikkingen ervan.

In een asbak inspecteren verschillende kleine mensen in hazmat-pakken schijnbaar de nasleep van een brand veroorzaakt door sigaretten.

In het midden trekt een klein verbrand lichaam hun aandacht en deze kunst vertelt een groter, aangrijpend verhaal over de gevaren van roken.

Deze kleine werklieden maken duidelijk het beste van wat voorhanden is. Waar wij gigantische mensen nu de wenkbrauwen fronsen bij plastic rietjes vanwege hun impact op het milieu, gebruiken deze mannen ze voor pijpleidingen.

Waarom niet?

Beachvolleybal heeft niets met sponsvolleybal. Stel je voor dat je op zo'n spons speelt. Er komt geen zand op plaatsen waar het niet hoort en je hebt in feite een veerkrachtig oppervlak om hoog op te springen.

Het is leuk om je voor te stellen dat deze kleine tuinmannen hard aan hun greens werken. Op microniveau beheersen ze de groei, maar ze lopen ook gevaar van insecten van slakken tot slakken.

Het lijkt erop dat deze kleine mensen briljant vindingrijk zijn. Hier hebben ze een kleine treinwagon omgebouwd tot een aquarium. Uiteraard wijst dit beeld ook op de mogelijkheid dat de kleine mensen ook een eigen spoorwegsysteem hebben.

Het lijkt erop dat er veel moeite wordt gestoken in iets eenvoudigs als het maken van wat eten. Zozeer zelfs dat er zelfs een vorkheftruck moet worden gekocht om te helpen.

Stel je voor dat je een blikje opent en verwacht wat tonijn te vinden om twee mensen te ontdekken die op een bankje in het park zitten en terug bij je beginnen.

Zelfs deze kleine mensen zijn narcisten, zo lijkt het. Deze betrapt op camera terwijl hij terloops een selfie maakt voor een dode vogel.

De afbeelding vertelt ook een verhaal over de schade die de mensheid aanricht aan de wereld en de dieren die haar bewonen.

Als alternatief voor een insectendierenarts is er een wereld van bug-reparateurs die aan het werk zijn om gewonde kleine wezens te helpen.

Iemand is uitgegleden en gevallen in de boter en de politie is komen opdagen om hen te redden. Het gaat niet goed en er zal zeker een puinhoop zijn.

In één blik zat een vredig stel onder een boom, maar het openen van deze heeft blijkbaar de kraken losgelaten.

Deze man in zijn kleine bootje lijkt echter niet af te stappen.

Een klein persoon zijn lijkt over het algemeen erg leuk, maar er zijn enkele verborgen gevaren op de loer op onschadelijke plaatsen. Ergens zo eenvoudig als een stapel meel kan een aantal boze wezens verbergen.

We houden van de verbeeldingskracht Péter Csákvári en de creatieve curiositeiten die hij in zijn omgeving en zijn foto's gooit.

Hier zien we enkele kleine arbeiders bezig met hun werk van het maken van sultanarozijnen. Of blazen ze de slordige druiven weer op?

We kijken graag naar deze beelden en stellen ons een klein legertje werken voor dat zich zo voortbeweegt. Het verwijderen van de suikermaïs om het in blikken te doen of het voorbereiden om in popcorn te worden omgezet.

Sommige van deze kleine werelden vertellen ook een belangrijk verhaal voor het echte leven. Zoals het belang van het dragen van een veiligheidsgordel voor het geval je tegen een gigantische aardbei botst.

Heb je je ooit afgevraagd waar de chocoladeschilfers in koekjes vandaan komen? Vraag me niet meer af.

Wij hebben echt geen zin meer in een koekje.

