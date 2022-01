Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram overweegt vermoedelijk een nieuwe functie die het voor jou veel gemakkelijker zal maken om een profielraster-esthetiek te maken.

Leaker Alessandro Paluzzi merkte op dat Instagram een "bewerkraster"-functie heeft ontwikkeld waarmee je de berichten in je profiel opnieuw kunt rangschikken, in plaats van je berichten gewoon in de meest recente volgorde te laten zien. Het is onduidelijk uit het bericht van Paluzzi of de functie moet worden ingeschakeld onder instellingen.

#Instagram werkt aan de mogelijkheid om het profielraster te bewerken, zodat je berichten in elke gewenste volgorde kunt rangschikken pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 10 januari 2022

De mogelijkheid om het raster aan te passen zou handig moeten zijn voor gebruikers die graag collages met meerdere berichten maken of voor degenen die een belangrijk bericht willen benadrukken dat ze in het verleden hebben gedeeld. Artiesten, muzikanten, beroemdheden en bedrijven zouden waarschijnlijk dol zijn op de mogelijkheid om hun profielraster aan te passen aan hun esthetiek of om hun publieke imago te verbeteren. Maar we kunnen zien dat gewone gebruikers ook genieten van de mogelijkheid om hun beste 'grammen' te laten zien.

Natuurlijk heeft Instagram zelf niet bevestigd of het echt een functie voor het opnieuw ordenen van rasters maakt, dus Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf voor een opmerking. We willen graag weten of het momenteel wordt getest onder een kleine groep gebruikers, zoals Paluzzi, en of het op grotere schaal zal worden uitgerold.

Geschreven door Maggie Tillman.