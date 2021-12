Hoe u uw Instagram 2021-weergave kunt maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram biedt een aantal functies, van het 24-uursverhalenaanbod tot de Daily Limit-tool. Het sociale platform van Facebook, dat eigendom is van Facebook, biedt ook een Take a Break-functie , die gebruikers aanmoedigt om even een time-out te nemen wanneer ze een bepaalde tijd aan het scrollen zijn.

Naast deze functies, en nog veel meer, is er iets dat afspelen wordt genoemd. De functie Afspelen is een beperkte functie van 9 december 2021 tot het einde van het jaar en stelt gebruikers in staat herinneringen op te halen aan hun hoogtepunten uit 2021 door terug te kijken op hun Instagramverhalen en hun favorieten te delen.

Je kunt maximaal tien Stories selecteren om te delen met je volgers uit je Instagram Stories- archief. Hier leest u hoe u uw Instagram Stories 2021-weergave kunt maken.

De Instagram 2021 Playback-functie is beschikbaar vanaf 9 december en zal een paar weken beschikbaar zijn, tot het einde van het jaar, met het idee dat je terugkijkt op het jaar, wat 2021 je ook brengt.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 9 December 2021

Je ziet een bericht verschijnen op je Instagram-feed wanneer je de app opent, waarin je wordt uitgenodigd om je 2021 Playback te bekijken. Tik op de knop "Afspelen bekijken" en je ziet de tien Stories-hoogtepunten samengesteld door Instagram, die je vervolgens kunt delen met je Instagram-verhaal. Voordat je het deelt, kun je ervoor kiezen om Verhalen toe te voegen of te verwijderen, zodat je bepaalde herinneringen die belangrijk voor je waren, kunt verwijderen of toevoegen.

Wanneer je de Playback deelt, verschijnt er een 2021-sticker op. Als je de weergave van 2021 van iemand anders bekijkt, maar je had ofwel Niet nu geselecteerd toen je werd uitgenodigd om de jouwe te bekijken, of de optie is niet verschenen, dan kun je op de 2021-sticker op het afspeelverhaal van iemand anders tikken om vervolgens je eigen verhaal te maken.

Gelukkig herinneringen ophalen.