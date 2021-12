Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram is van plan om volgend jaar zijn chronologische feed terug te brengen, volgens een directeur van het bedrijf, die woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat met Amerikaanse wetgevers sprak over Instagram en de veiligheid van tieners.

"We werken momenteel aan een versie van een chronologische feed die we volgend jaar hopen te lanceren", zei Instagram-hoofd Adam Mosseri. Hij bevestigde dat het bedrijf "al maanden" aan de functie werkt. Instagram verduidelijkte later in een tweet dat het schakelt niet iedereen over op een chronologische feed - iets wat het ongeveer vijf jaar geleden niet meer gebruikte. In plaats daarvan "creëert het nieuwe opties" en "biedt het mensen meer keuzes".

We willen duidelijk maken dat we nieuwe opties creëren — mensen meer keuzes bieden zodat ze kunnen beslissen wat voor hen het beste werkt — niet iedereen terugschakelen naar een chronologische feed. Hierover kunt u begin volgend jaar meer verwachten! — Instagram Comms (@InstagramComms) 8 december 2021

Dit is een enorme ommekeer voor zowel Instagram als Mosseri, die afgelopen zomer in eenblogpost beweerde dat een chronologische feed het "voor de meeste mensen onmogelijk maakte om alles te zien, laat staan alle berichten waar ze om gaven". Mosseri zei zelfs dat Instagrams gebruik van de chronologische feed ervoor zorgde dat veel gebruikers berichten misten van de accounts die ze volgden. "In 2016 misten mensen 70% van al hun berichten in de feed", zei Mosseri.

Instagram heeft nog geen aanvullende details gedeeld over hoe de nieuwe versie van een chronologische feed zou werken, of hoe het zou kunnen voorkomen dat gebruikers berichten missen die ze misschien wel willen zien. Maar Mosseri zei dat het bedrijf "zich richt op het eerste kwartaal van volgend jaar" voor een lancering.

Ondertussen zit Instagram in de hot seat en beantwoordt het momenteel vragen voor het Congres over hoe zijn algoritmen inhoud rangschikken en suggereren, vooral voor tieners en jongere gebruikers. Wetgevers hebben ook nagedacht over manieren om mogelijk " kwaadaardige " algoritmen te reguleren.