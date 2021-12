Instagram Take a Break: de functie in- of uitschakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram heeft een functie genaamd Take a Break, een tool die is ontworpen om "mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hoe ze hun tijd besteden" op het sociale platform.

Gebruikers die een bepaalde tijd door Instagram scrollen, krijgen een herinnering op hun scherm om een pauze te nemen.

Hier is alles wat je moet weten over de Take a Break-functie van Instagram, inclusief hoe het werkt, hoe je het in- of uitschakelt en waar het beschikbaar is.

Eenmaal ingesteld, waarschuwt Instagrams Take a Break-functie je als je door de app hebt gescrolld gedurende de periode die je hebt geselecteerd door je voor te stellen een pauze te nemen.

U kunt ervoor kiezen om de functie Take a Break helemaal uit te schakelen, of u kunt ervoor kiezen om na 10 minuten, 20 minuten of 30 minuten een melding te krijgen om een pauze te nemen.

Wanneer je de herinnering voor een pauze ontvangt, geeft Instagram enkele suggesties voor andere dingen die je kunt doen, zoals een paar keer diep ademhalen, opschrijven wat je denkt, naar je favoriete nummer luisteren of iets op je takenlijst doen . Het idee is dat je even de tijd neemt om te pauzeren en te resetten. De herinnering geeft je ook de mogelijkheid om nog een herinnering in te stellen.

De functie Instgram Take a Break is een aanvulling op de functie Dagelijkse herinneringslimiet. Volg de onderstaande stappen om de functie Take a Break in of uit te schakelen:

Open de Instagram-app Tik op de drie lijnen in de rechterbovenhoek Tik op Uw activiteit Selecteer het tabblad Tijd bovenaan Vanaf hier ziet u de functie Take a Break en kunt u deze uitschakelen of de door u gekozen duur selecteren

De Instagram Take a Break-functie is gelanceerd op 8 december 2021. Deze is momenteel beschikbaar in de VS, het VK, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Het wordt begin 2022 wereldwijd gelanceerd.