(Pocket-lint) - Instagram test een nieuwe functie waarmee gebruikers een melding krijgen tijdens een serverstoring.

Na een paar recente, verstrekkende black-outs voor gebruikers in het Facebook-netwerk van Instagram, WhatsApp, Messenger en natuurlijk Facebook zelf, zou er binnenkort meer duidelijkheid kunnen komen.

In een nieuwe blogpost suggereert de app dat de functie de verwarring van gebruikers zou helpen verlichten terwijl ze op zoek zijn naar antwoorden. Het team van Instagram wil dat gebruikers weten wanneer er technische problemen rondzweven.

Niet bij elk serverprobleem zullen gebruikers een statusmelding ontvangen - wat goed is, want anders kunnen we net zo goed allemaal worden toegevoegd aan het Instagram-ontwikkelaar Slack-kanaal - maar het lijkt erop dat grotere storingen een pop-up zullen activeren.

"Deze test loopt in de VS en gaat de komende maanden door. Net als elk experiment, is dit iets dat we op grotere schaal gaan uitrollen, maar we willen klein beginnen en leren. En als het zinvol is, zullen we zal uitbreiden naar meer mensen", zegt Instagram.

Hoewel de voorgestelde wijziging de gebruiker ten goede komt en eventuele verwarring over de status van Instagram oplost, is dit nog steeds slechts een kleine potentiële uitrol.

Aangezien het favoriete tijdverdrijf van iedereen in het digitale tijdperk is om volgers op de hoogte te stellen van de storing op een ander platform, en het geval van een storing gebruikers toch naar andere platforms zou dwingen, zou deze melding, zo denken we, waarschijnlijk alleen echt nuttig zijn voor degenen die zich beperken tot Instagram - of wanneer een storing is regiospecifiek.

We vermoeden dat Instagram veel harder werkt om ervoor te zorgen dat deze storingen in de eerste plaats niet plaatsvinden.