Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf de ontwikkeling van de sterk polariserende Kids-versie van de app tijdelijk stopzet, daarbij verwijzend naar bezorgdheid van ouders en andere kinderadvocaten.

In maart deed BuzzFeed voor het eerst verslag van de plannen van het bedrijf dat eigendom is van Facebook om een variant van Instagram voor onder de 13 jaar te ontwikkelen, die gericht zou zijn op ouderlijk toezicht: bepalen wie hun kind kan volgen, directe berichten sturen en meer. Echter, na het nogal vernietigende rapport dat vorige week door de Wall Street Journal werd gepubliceerd , nam de druk op het bedrijf toe om op een of andere manier op een zinvolle manier te reageren.

Voor het geval je niet op de hoogte bent, blijkt uit de kern van het WSJ-rapport dat het bedrijf zich terdege bewust is van de giftige aard van Instagram voor zijn jongere doelgroep - vooral tienermeisjes.

De bevindingen wijzen erop dat een groot deel van de jonge gebruikers een toename van negatieve geestelijke gezondheidskenmerken ontwikkelt na hun introductie tot de app, zoals depressie, lichaamsdysmorfie en eetstoornissen, onder andere.

Sinds het eerste bericht van het bedrijf dat er binnenkort een versie voor alleen kinderen beschikbaar zou komen, verwierpen de meerderheid van de ouders, wetgevers en andere kinderveiligheidsgroepen het idee fel, onder verwijzing naar het wantrouwen van het bedrijf in Silicon Valley om het echt recht te doen.

Een journalist op Twitter schrijft:

Of Instagram Kids zou moeten bestaan, is niet eens meer de vraag. Feit is dat Facebook het vertrouwen van het publiek heeft verloren om zon product te bouwen. De WSJ-rapportage bewees dat je nooit de belangen van het publiek op het oog hebt gehad, alleen groei en betrokkenheid. — ella dawson (@brosandprose) 27 september 2021

En hier is het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, die de beslissing bespreekt in een draad van ongeveer tien tweets, die je hier volledig kunt lezen.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 27 september 2021

Hoewel we vasthouden aan de noodzaak om deze ervaring te ontwikkelen, hebben we besloten om te pauzeren om ons tijd te geven om samen te werken met ouders, experts, beleidsmakers en regelgevers, om naar hun zorgen te luisteren en om de waarde en het belang van dit project voor jongere kinderen aan te tonen. tieners online vandaag. — Adam Mosseri (@mosseri) 27 september 2021