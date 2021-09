Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adam Mosseri, CEO van Instagram, vertelde onlangs aan een fan die om een native iPad-versie van de app vroeg, dat het een leuk idee is. Hij onthulde echter ook dat het ook onwaarschijnlijk is dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Er zijn plannen om de mogelijkheid toe te voegen om via de Instagram- website te posten - sommige hebben nu zelfs proeftoegang tot de functie - maar het is altijd verbijsterend geweest dat er geen native iPad-app beschikbaar is.

Het is mogelijk om de iPhone-app op een iPadOS-apparaat te installeren en vanaf daar te posten, maar ideaal is het niet. Het is formaat voor een iPhone-scherm, dus je moet het uitvouwen (met behulp van de pijlpictogrammen rechtsonder in het scherm) en het ziet er gewoon onhandig uit.

Daarom is de vraag en het antwoord van Mosseri: "Het zou leuk zijn om te doen."

Helaas lijkt het erop dat het merk dat eigendom is van Facebook andere prioriteiten heeft: "Maar er is veel te doen en er zijn maar zo veel mensen, dus het is niet gelukt", voegde hij toe aan zijn Instagram Stories-post tijdens een Q&A voor gebruikers.

Wat de pil enigszins zoeter maakt, is dat de binnenkort te verschijnen iOS 15 de mogelijkheid zal toevoegen om iPhone-apps in liggende modus uit te voeren. Dit betekent dat je het kunt gebruiken zonder het scherm uit te breiden en naast andere apps tijdens multitasking.