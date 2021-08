De functie Instagram-limieten gebruiken om racistische, homofobe en seksistische opmerkingen te stoppen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram heeft functies geïntroduceerd om makers te beschermen tegen onnodig online misbruik. Deze functies omvatten "Grenzen" en "Verborgen Woorden" en zijn gemaakt om problemen die Instagram-gebruikers kunnen hebben met mensen die vervelende DMs sturen of beledigende opmerkingen achterlaten, teniet te doen.

De verhuizing werd aangekondigd in een blogpost door het bedrijf en kwam tot stand als gevolg van een spervuur van racistische beledigingen tegen Britse voetballers. Met deze verbeteringen zou het voor gebruikers gemakkelijker moeten zijn om dit soort negativiteit te vermijden.

We zijn hier om uit te leggen hoe de functies werken.

Instagram Limits is ontworpen om gebruikers te beschermen tegen beledigende berichten die rechtstreeks naar hen worden verzonden. Instagram sprak over de logica van hoe deze functie tot stand kwam:

"Ons onderzoek toont aan dat veel negativiteit jegens publieke figuren afkomstig is van mensen die hen niet echt volgen, of die hen pas recentelijk hebben gevolgd, en die gewoon doorgaan in het moment..."

So Limits is ontworpen om automatisch opmerkingen en directe berichtverzoeken te verbergen van andere gebruikers die u niet volgen of pas onlangs zijn begonnen dit te doen.

Om Limieten te activeren, gaat u naar uw privacy-instellingen:

Klik op je profiel Klik rechtsboven op het burgermenu Klik op instellingen Klik op Privacy Klik vervolgens op Limieten

Van daaruit kunt u klikken om te selecteren wie u wilt beperken. Je kunt ervoor kiezen om ofwel accounts te beperken die jou niet volgen, ofwel alleen mensen die je pas recentelijk hebben gevolgd. U kunt ook selecteren hoe lang de limiet duurt als het probleem waarschijnlijk slechts van korte duur is.

Instagram neemt het standpunt in dat DMs privé zijn en zoekt daarom niet actief naar haatzaaiende uitlatingen of misbruik in directe berichten. Het bedrijf weet echter dat mensen nog steeds te maken krijgen met misbruik in die berichten.

Met de functie Verborgen woorden kun je dit probleem handmatig bestrijden door een lijst met aanstootgevende woorden, zinnen en emojis te maken. Deze lijst wordt vervolgens toegepast op DM-verzoeken om te voorkomen dat u de berichten in de eerste plaats ontvangt.

Instagram zegt dat het al heeft samengewerkt met antidiscriminatie- en antipestorganen om een vooraf gedefinieerde lijst met aanstootgevende termen te maken die DM-verzoeken filteren, maar je kunt er ook voor kiezen om je eigen lijst te maken.

Om dit te doen, moet je naar je instellingen gaan om het te activeren.

Klik op je profiel Klik rechtsboven op het burgermenu Klik op instellingen Klik op Privacy Klik vervolgens op Verborgen Woorden

In dit gedeelte van de instellingen heb je de mogelijkheid om beledigende opmerkingen, berichtverzoeken en meer te verbergen. Halverwege die lijst zie je ook de optie om een aangepaste woordenlijst te maken. Voer daar dingen in die u aanstootgevend vindt en dan hoeft u zich geen zorgen te maken.

Die gefilterde berichten worden automatisch gefilterd in een aparte map met verborgen verzoeken, zodat u de berichten handmatig kunt controleren en ervoor kunt kiezen om de berichten te accepteren, te verwijderen of de afzender te melden.

Instagram zegt dat het werkt aan het bestrijden van beledigende berichten voordat ze zelfs maar zijn verzonden. Het bedrijf geeft een waarschuwing weer wanneer het denkt dat een gebruiker een beledigend direct bericht probeert te sturen of een beledigende opmerking plaatst.

Dat bericht waarschuwt de afzender dat hun bericht mogelijk in strijd is met de communityrichtlijnen en waarschuwt dat het bericht kan worden verwijderd. Het is te hopen dat dit slecht gedrag zal ontmoedigen en ook de behoefte aan de tools zal verminderen.

