Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram breidt zijn vertaaltechnologieën uit naar verhalen, vijf jaar na de lancering van de functie voor berichten en bijschriften.

Kortom, de app voor sociale media biedt de mogelijkheid om automatisch tekst in verhaalberichten te vertalen. Wanneer het een vreemde taal in een bericht detecteert, wordt in de bovenhoek van het scherm de optie " Vertaling bekijken " weergegeven. Het enige dat u hoeft te doen, is erop tikken om onmiddellijk een vertaling onder aan uw scherm te zien.

Volgens Instagram zal de functie voor het vertalen van verhalen wereldwijd beschikbaar zijn bij de lancering en ondersteunt het momenteel meer dan 90 talen, waaronder Arabisch, Hindi, Japans en Portugees. (Instagram zei dat ondersteuning voor bepaalde talen kan variëren, afhankelijk van het besturingssysteem dat je gebruikt.)

Nuevo: traducciones de texto en tus historias



verhalen



Novo: traducao de texto geen verhalen



Nieuw:



Nieuw: tekstvertalingen in verhalen pic.twitter.com/dMPgIXrsub — Instagram (@instagram) 21 juli 2021

Het idee achter de functie is om het delen van verhalen met een internationaal publiek veel gemakkelijker te maken. Houd er rekening mee dat Instagram in 2016 begon met het aanbieden van automatische vertalingen voor opmerkingen, bijschriften en gebruikersbios. Hoewel het minder dan een maand later verhalen lanceerde, leverde het geen vertalingen op.

Het is vermeldenswaard dat de automatische vertaaltechnologie van Instagram alleen werkt op tekst in verhalen. Audiovertalingen zijn "op dit moment" niet beschikbaar. We vermoeden dat deze functie in de maak zou kunnen zijn, aangezien Instagram in mei automatische ondertiteling voor Engelse verhalen heeft uitgerold. Laten we hopen dat het geen jaren duurt om te debuteren.

Raadpleeg onze handige handleidingen voor meer informatie over Instagramverhalen:

