Hoe voeg je links toe aan Instagram Stories

(Pocket-lint) - Instagram heeft altijd beperkt wie links in hun verhalen kan gebruiken. Maar volgens een nieuw rapport overweegt het de mogelijkheid te vergroten. Dit is wat u moet weten.

Instagram biedt je al lang een manier om links naar Instagram Stories toe te voegen: de swipe-up link-tool. Als je er toegang toe hebt, kunnen je kijkers omhoog vegen in je verhaal of op een pijl onderaan hun scherm tikken om toegang te krijgen tot de link die je hebt toegevoegd zonder dat ze de Instagram-app hoeven te verlaten. Maar er is een addertje onder het gras als het gaat om deze functie: om een link naar je verhaal toe te voegen, moet je profiel een bedrijfs- of videomakersaccount zijn met meer dan 10.000 volgers, anders moet je geverifieerd zijn.

Volgens The Verge test Instagram echter een linksticker die net werkt als een swipe-up link - alleen tik je in plaats van te vegen. Mensen kunnen ook reageren op verhalen die een linksticker bevatten, wat ze niet kunnen doen met verhalen met een veeglink. Momenteel is de linksticker-test klein, maar het doel is blijkbaar om deze breder uit te rollen naar andere gebruikers als de test succesvol is. Er is naar verluidt "geen plan" om de linksticker naar de Instagram-feed of een ander deel van de app te brengen.

Als je de mogelijkheid hebt om de swipe-up link-tool of de linksticker te gebruiken, kun je een link aan je verhaal toevoegen. Houd er rekening mee dat verhalen maar 24 uur blijven staan. Maar het toevoegen van links aan je Instagram-verhalen is een soort call-to-action die je kunt gebruiken om het voor je volgers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot aanvullende inhoud die je wilt delen.

Nogmaals, om de swipe-up-tool te gebruiken, moet je profiel een bedrijfs- of videomakersaccount zijn met meer dan 10.000 volgers, anders moet je geverifieerd zijn.

Instagram openen. Tik op de Verhalen-camera boven aan je scherm. Maak een foto of video in de app of kies uit je filmrol. Tik op het koppelingspictogram in het midden bovenaan uw scherm. Plak uw link (een URL of IGTV ). Als je een iOS-apparaat gebruikt, tik je op Gereed. Als u een Android gebruikt, tikt u op het vinkje.

Swipe-uplinks zijn beperkt tot één per verhaal. Je volgers die je verhaal met een link bekijken, zien onderaan een kleine pijl en een tekstprompt. Ze moeten een opwaartse veegbeweging uitvoeren om de link te openen. Nadat je een link hebt gepost, kun je de statistieken, zoals klikbetrokkenheid, volgen in de Instagram-app.

Opmerking: als je Instagram Shopping inschakelt, kun je je volgers vragen om op verzendbare links te tikken waar ze productdetails of zelfs je Instagram-profielwinkel of een verzameling producten die je hebt gemaakt, kunnen bekijken. Als je Instagram Shopping niet hebt, kun je alleen basislinks delen, zoals een link naar een artikel, blogbericht of een externe site of winkel.

Instagram test een nieuwe klikbare link-sticker die de swipe-up link-tool zou kunnen vervangen die momenteel beperkt is tot meer spraakmakende gebruikers. De nieuwe linksticker is veel beter zichtbaar en kan overal aan een verhaal worden toegevoegd. Het toont kijkers ook een deel van de bestemmings-URL, hoewel merken en makers altijd een verkorter kunnen gebruiken om vanity-links te maken.

Instagram openen. Tik op de Verhalen-camera boven aan je scherm. Maak een foto of video in de app of kies uit je filmrol. Ga naar het stickervakpictogram van Instagram Stories. Scroll tot je de linksticker ziet. Selecteer het. U wordt naar een pagina geleid waar u een URL (of IGTV ) kunt invoeren of plakken. U kunt de sticker verplaatsen door te slepen of het formaat met een snuifje te wijzigen. U kunt ook uit drie verschillende kleuren kiezen door op het pictogram te tikken voordat u publiceert. Als je een iOS-apparaat gebruikt, tik je op Gereed. Als u een Android gebruikt, tikt u op het vinkje.

En dat is het!

