Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram is bijgewerkt met een nieuwe stickeroptie voor Stories: Captions. De ondertitelingssticker kan automatisch spraak transcriberen in je Instagram-videos . Dit is wat u erover moet weten, inclusief hoe het werkt.

Er zijn ondertitels beschikbaar in IGTV en de Threads-app, en nu voegt Instagram ze toe aan Stories en Reels om ze inclusiever te maken. Er zijn twee manieren om uw verhalen te onderschrijven. De gemakkelijkste manier is door de nieuwe bijschriftensticker te gebruiken.

Wanneer je een foto of video met je verhaal deelt vanuit de mobiele Instagram-app, kun je stickers toevoegen door op het stickerpictogram te tikken op de top. Van daaruit kun je de nieuwe ondertitelingssticker toevoegen om automatisch de audio van je video te transcriberen. U kunt vervolgens op het transcript tikken om de kleur te bewerken (door op de kleurkiezer bovenaan te tikken) of het lettertype (door op de opties onderaan te tikken). U kunt ook op het transcript tikken om problemen met spelling en interpunctie te corrigeren.

Lees hier meer over stickers van Instagram-ondersteuning .

Je kunt ook automatische video-ondertiteling voor je verhalen inschakelen via een instellingenknop in de mobiele Instagram-app. Als je automatische video-ondertiteling voor je verhaal wilt inschakelen, tik je op het pictogram ... in de rechterbenedenhoek, tik je op Verhaalinstellingen, scrol je omlaag naar Toegankelijkheid en schakel je automatisch gegenereerde bijschriften in .

Lees hier meer over video-ondertiteling van Instagram-ondersteuning.

Volgens The Verge is de nieuwe ondertitelingssticker van Instagram bij de lancering alleen beschikbaar in "Engelse en Engelssprekende landen". Het zal uiteindelijk worden uitgerold naar andere talen en landen.

Instagram zal binnenkort ook beginnen met het testen van geautomatiseerde ondertiteling in Reels.

Bekijk onze gids met tips en trucs voor Instagramverhalen voor meer handige hacks.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 5 mei 2021

Geschreven door Maggie Tillman.