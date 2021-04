Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram, eigendom van Facebook, introduceert een Remix-functie voor Reels . Het kopieert een ongelooflijk populaire TikTok-functie : Duets.

Duetten stellen TikTik-gebruikers in feite in staat om nieuwe videos te maken die een andere bestaande video op het platform laten zien, waarbij beide videos naast elkaar op het scherm verschijnen. Dit betekent dat gebruikers effectief kunnen reageren op andere videos met hun eigen videos, die vervolgens openbaar kunnen worden gedeeld.

Begrepen? Nu, hier kan dit verwarrend worden.

Instagram biedt een in-app TikTok-kloon genaamd Reels. Hiermee kunnen Instagram-gebruikers videoclips van 15 seconden op muziek maken, en die clips kunnen vervolgens worden gedeeld met hun verhalen, feed en het tabblad Reels op hun profiel. Instagram Reels kopieert TikTok al op verschillende manieren, maar nu heeft het een Duets-achtige functie in de vorm van Remix. Hier leest u hoe u een reel remixt.

Instagram-gebruikers kunnen nu een reel "remixen". Dat betekent dat gebruikers een video kunnen uploaden naast de video van een andere gebruiker, waardoor de twee videos effectief naast elkaar worden weergegeven. Om een reel te remixen, tikt u op het menu met drie stippen op een reel en selecteert u Remix this Reel. U kunt vervolgens uw reel opnemen of een vooraf opgenomen clip uploaden. U kunt ook het volume van de originele audio en uw opgenomen audio regelen. en voeg een voice-over toe.

Tik op het menu met drie stippen op iPhone of Android onder aan de spoel. Tik op Deze reel remixen Neem uw haspel op. De originele haspel verschijnt aan de linkerkant terwijl u opneemt. Als je een remix deelt, wordt het volgende weergegeven: Je Instagram-gebruikersnaam en remix met [gebruikersnaam van de oorspronkelijke maker].

Iedereen kan op een gebruikersnaam tikken om de originele reel te bekijken of zijn eigen remix te maken.

Je kunt je eigen haspel remixen, maar je kunt geen haspel remixen die al een remix is of haspels waarop de maker geen remixen toestaat. Op nieuwe rollen worden automatisch remixen ingeschakeld, maar als je een oude rol hebt waarvan je wilt dat mensen deze remixen, kun je die inschakelen door op dat menu met drie stippen in de video te tikken en Remixen inschakelen te selecteren. haspels, duik in profielinstellingen.

