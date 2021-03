Facebook werkt mogelijk op Instagram voor kinderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs kondigde Facebook aan maatregelen te nemen om Instagram veiliger te maken voor jongeren . Dit omvat een nieuwe handleiding voor ouders in de VS met informatie voor ouders over veiligheidstools en privacy-instellingen. Evenals het beperken van directe berichten om ongewenst contact van onbekende volwassenen te voorkomen.

Nu werkt het bedrijf misschien ook aan een app voor jongeren onder de 13. Volgens een intern bericht van BuzzFeed overwegen Instagram- managers een versie van Instagram die speciaal voor jonge kinderen is gebouwd.

Volgens Buzzfeed, Vishal Shah, schreef de VP van het product op Instagram een bericht waarin het volgende stond:

"Ik ben verheugd om aan te kondigen dat we in de toekomst jeugdwerk als een prioriteit voor Instagram hebben aangemerkt en het hebben toegevoegd aan onze H1-prioriteitenlijst", schreef Vishal Shah, Instagrams vice-president van product, donderdag op een mededelingenbord van een medewerker. “We zullen een nieuwe jeugdpijler bouwen binnen de Community Product Group om ons op twee dingen te concentreren: (a) het versnellen van ons integriteits- en privacywerk om de veiligst mogelijke ervaring voor tieners te garanderen en (b) het bouwen van een versie van Instagram waarmee mensen onder de leeftijd van 13 jaar om Instagram veilig voor het eerst te gebruiken. "

Zoals je misschien al weet, ontkent het huidige privacybeleid van Instagram het gebruik voor kinderen onder de 13 jaar. Facebook is zich ervan bewust dat dit kinderen er niet van weerhoudt om het systeem te gamen en zich toch aan te melden. De oplossing is dus om een versie van de app specifiek voor kinderen te maken en transparantie en oudercontrole te bieden.

Dit moet echter duidelijk zorgvuldig gebeuren en Facebook is zich daarvan bewust. Nog maar een paar jaar geleden bracht de NSPCC een rapport uit waarin werd aangetoond dat het aantal geregistreerde gevallen van Instagram alleen al in het VK met 200 procent is gestegen om kinderen te mishandelen en aan te vallen. De veiligheid van onze kinderen online is dus nog steeds een groeiende zorg.

Geschreven door Adrian Willings.