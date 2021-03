Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zou je meer van Instagram genieten als niet iedereen zou laten zien hoe weinig likes je laatste bericht ontving? Welnu, gebruikers begonnen dinsdag plotseling op te merken dat berichten in hun feed geen gelijke tellingen hadden.

En het was blijkbaar allemaal een vergissing.

Hoewel Instagram in 2019 aankondigde dat het van plan was een ontwerpwijziging te testen die niet langer het totale aantal vind-ik-leuks op de berichten van gebruikers zou laten zien, is de nieuwe functie, als je het zo zou noemen, nooit volledig uitgerold. Dat is tot 3 maart 2021 - toen veel Instagram-gebruikers in de VS een melding in de app begonnen te zien dat ze niet meer zouden zien dat er op posts wordt gerekend.

Instagram onthulde later echter dat het bericht een bug was en legde in een tweet uit dat het "onbedoeld" meer mensen aan de test had toegevoegd. Dus als u de melding heeft ontvangen en de wijziging heeft opgemerkt, zou deze binnenkort weer normaal moeten worden.

We hebben een nieuwe ervaring getest om vind-ik-leuks op feedposts te verbergen. We hebben vandaag onbedoeld meer mensen aan de test toegevoegd, wat een bug was - we lossen dit probleem op en herstellen zo snel mogelijk het aantal soortgelijke aantallen voor die mensen. - Instagram Comms (@InstagramComms) 3 maart 2021

Onthoud dat toen Instagram, eigendom van Facebook, voor het eerst onthulde tijdens de F8 2019-conferentie dat het deze test startte, waardoor het totale aantal likes op fotos en videoweergaven in de nieuwsfeed, permalink-paginas en profielen van Instagram wordt verwijderd, zei het bedrijf het. deed dit omdat het wilde dat gebruikers "zich zouden concentreren op de fotos en videos die u deelt, niet op het aantal likes dat ze krijgen".

Facebook besprak ook uitvoerig hoe het Instagram-team het beter wil doen om intimidatie tegen te gaan. Er werd gesuggereerd dat de test hopelijk een lange weg zou gaan om Instagram minder giftig te maken voor veel gebruikers die op het platform zijn gepest. Gezien het feit dat de test in 2021 per ongeluk op grote schaal werd uitgerold, kan men niet anders dan zich afvragen of deze binnenkort voor iedereen zal worden ingeschakeld.

Dus Instagram ... was niet mijn bedoeling om likes voor iedereen te verbergen https://t.co/Z9Yy9R6XBM - Instagram (@instagram) 3 maart 2021

We hebben natuurlijk contact opgenomen met het bedrijf voor een opmerking en zullen terugkomen zodra we meer weten.

