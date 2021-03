Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram lanceert een nieuwe functie, Live Rooms genaamd, die is ontworpen om meer mensen tegelijk live te laten gaan. Dit is hoe het werkt.

Live Rooms is een nieuwe Instagram-functie waarmee jij en maximaal drie andere mensen kunnen videochatten in een live-uitzending, vergeleken met de vorige limiet van twee. Instagram gaf aan te hopen dat mensen Live Rooms zouden gebruiken om een "talkshow of podcast" te starten of om een "jamsessie" te hosten. Hoe dan ook, live gaan met meer mensen zou een groter publiek kunnen aantrekken, aangezien de volgers van alle deelnemende partijen de live room zullen zien en daarover geïnformeerd kunnen worden.

Houd er rekening mee dat Instagram Live Rooms lanceert in een tijd dat Clubhouse - een chatroomservice die alleen op uitnodiging en alleen audio is - een hit van de ene op de andere dag is geworden en de nieuwste sociale app is die je niet mag missen. Het laat meer dan 10 mensen tegelijk spreken, hoewel clubhuiskamers tot 8.000 mensen kunnen bereiken voordat ze vol zijn. Op Instagram Live Rooms kunnen er in totaal slechts vier tegelijk spreken, maar we konden zien dat de functie zich uitbreidt naar meer dan 10 mensen.

Merk op dat, in tegenstelling tot Clubhouse, Instagram Live vereist dat mensen op de camera zijn.

Open de nieuwste versie van de mobiele Instagram-app. Veeg naar links en kies de optie Live camera. Voeg een titel toe en tik op het pictogram Kamers om uw gasten toe te voegen. U ziet mensen die hebben verzocht bij u te gaan wonen. U kunt ook zoeken naar een gast om toe te voegen.

Als uitzender kunt u maximaal drie gasten tegelijk of één voor één toevoegen. Als je een Live Room start, blijf je bovenaan het scherm staan.

Opmerking: mensen die worden geblokkeerd door een van de actieve deelnemers in de Live Room, kunnen niet deelnemen aan de Live Room. Instagram zei ook dat functies die momenteel beschikbaar zijn voor Live-hosts, zoals de mogelijkheid om opmerkingen te rapporteren en te blokkeren, ook beschikbaar zullen zijn voor hosts van Live Rooms.

Live Rooms zijn vanaf 1 maart 2020 wereldwijd voor iedereen beschikbaar.

Bekijk de blogpost of ondersteuningspagina van Instagram voor meer informatie.

