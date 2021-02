Instagram zegt dat het accounts van misbruikers van directe berichten zal verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebooks Instagram zegt dat het mensen gaat verbieden voor misbruik via direct message (DM).

In een verklaring op de Instagram-blog verwees het sociale netwerk naar het recente racistische misbruik van sommige voetballers in het VK en zei dat het als gevolg daarvan een aantal beleidsregels zou veranderen inclusief het verwijderen van de accounts van mensen die beledigende berichten verzenden en het ontwikkelen van nieuwe controles voor helpen om het misbruik te verminderen dat mensen in hun DMs zien. "

Facebook en Instagram werden in het verleden beschouwd als vrij zwak voor dergelijk misbruik en hebben, net als andere sociale netwerken, moeite gehad om misbruik te voorkomen - er is een reden waarom Tim Cook van Apple onlangs sociale netwerken bestempelde als leveranciers van nepnieuws en venters van verdeeldheid ". De boodschap van Cook was echter duidelijk met name op Facebook gericht.

Met name Twitter stond de afgelopen maanden in de vuurlinie, maar vond het opnieuw een uitdaging om de stortvloed van haat te stoppen of zelfs te vertragen, maar heeft andere maatregelen ingevoerd , waaronder het controleren wie op je tweets kan reageren en maatregelen voor het controleren van feiten. .

Over de actie die het nu onderneemt rond DMs, zegt Instagram: "Op dit moment, wanneer iemand DMs stuurt die onze regels overtreden, verbieden we die persoon gedurende een bepaalde periode nog meer berichten te sturen. Als iemand nu overtredende berichten blijft sturen, we zullen hun account uitschakelen. We zullen ook nieuwe accounts uitschakelen die zijn gemaakt om onze berichtbeperkingen te omzeilen, en we zullen doorgaan met het uitschakelen van accounts die puur zijn gemaakt om beledigende berichten te verzenden. "

Het voegt eraan toe dat het werkt aan een functie om te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan beledigende DMs in de eerste plaats - misschien wat autofiltering - die "in de komende maanden" zal worden gelanceerd. Instagram heeft ook AI geïntroduceerd die mensen waarschuwt als ze op het punt staan een mogelijk beledigende opmerking te plaatsen. Dit leidde blijkbaar tot een "betekenisvolle afname" in commentaren.

Instagram zegt dat het tussen juli en september vorig jaar actie ondernam tegen 6,5 miljoen haatzaaiende uitlatingen op Instagram, waarvan 95% werd gevonden voordat iemand het meldde.

Geschreven door Dan Grabham.