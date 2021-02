Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram introduceert een nieuwe functie waarmee je onlangs verwijderde berichten kunt herstellen.

De functie, genaamdOnlangs verwijderd , stelt je in staat om verwijderde berichten te bekijken - inclusief fotos, videos, rollen, IGTV-videos en verhalen - en ze te herstellen. Instagram zei dat het de functie heeft ontwikkeld om gebruikers te helpen die het slachtoffer zijn van hackers: "We weten dat hackers soms inhoud verwijderen wanneer ze toegang krijgen tot een account, en tot nu toe hadden mensen geen manier om hun fotos en videos gemakkelijk terug te krijgen".

Vanaf 2 februari 2021 zei Instagram dat verwijderde items 30 dagen in de map "Recent verwijderd" blijven. Daarna worden ze automatisch verwijderd. De enige uitzondering zijn verwijderde verhalen, die 24 uur in de map Onlangs verwijderd blijven voordat ze ook voorgoed verdwenen zijn.

Open de nieuwste versie van Instagram en ga naar Instellingen> Account> Recent verwijderd. Instagram zal via e-mail of sms vragen om te verifiëren dat u de accounteigenaar bent wanneer u inhoud definitief verwijdert of herstelt van Recent verwijderd.

Tik op je profielfoto in de rechterbenedenhoek om naar uw profiel. Tik op het menupictogram in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Instellingen. Tik op Account en tik vervolgens op Recent verwijderd. Tik bovenaan op het type inhoud dat u wilt herstellen of permanent wilt verwijderen. Tik op de foto, video of verhaal die u wilt herstellen of permanent wilt verwijderen. Tik op het pictogram met de drie stippen in de rechterbovenhoek. Tik op Herstellen naar profiel of Herstellen om inhoud te herstellen of Verwijderen.

Je kunt de volgende inhoud van je Instagram-account herstellen als je deze in de afgelopen 30 dagen hebt verwijderd:

Fotos en videos van uw profiel

Fotos en videos van je Instagram-verhaal *

Instagram-verhalen van hoogtepunten en je verhalenarchief

Rollen

Directe berichten

Opmerking: verwijderde verhalen blijven maximaal 24 uur in de map Recent verwijderd. Al het andere wordt 30 dagen later automatisch verwijderd.

Bekijk de help-hub van Instagram voor meer stapsgewijze instructies.

Geschreven door Maggie Tillman.