Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoofd van Instagram Adam Mosseri heeft gesuggereerd dat hij niet tevreden is met het Reels-platform van het bedrijf, en geeft toe dat rivaal TikTok momenteel beter presteert dan het videoformaat.

In een toespraak op de Decoder-podcast van The Verge zei Mosseri: "Ik ben er nog niet blij mee. We groeien zowel wat betreft hoeveel mensen delen als hoeveel mensen consumeren, maar we hebben nog een lange weg te gaan. we moeten eerlijk zijn dat TikTok voorop loopt. "

De Instagram-lead prees de creatieve tools van TikTok, zoals effecten en filters, en liet doorschemeren dat Instagram uiteindelijk iets soortgelijks zal moeten produceren en creatievelingen meer om mee te laten spelen.

"Ik denk dat we beter moeten worden in het bouwen van krachtigere en creatievere tools die niet per se een meme of een soort moment in een pakket zijn, maar mensen die creatiever zijn dan wij en die inhoud maken voor de kost, de mogelijkheid geven om iets dat gaat knallen, zei hij.

Het gaat echter niet alleen om het verbeteren van de kleine dingen om te proberen de populariteit van TikTok te verkleinen en meer gebruikers naar Instagram te trekken voor korte inhoud. Mosseri suggereerde ook dat de app zou kunnen zoeken naar een combinatie van enkele van de formaten die het de afgelopen jaren heeft gelanceerd, aangezien de meeste mensen niet noodzakelijk het verschil weten tussen videos die op Instagrams feed, IGTV (de thuisbasis van de app voor langere videos) worden gepost. , gelanceerd in 2018) en Reels.

"Dat is waarschijnlijk een te genuanceerd onderscheid om met iemand te resoneren, dus we kijken hoe we - niet alleen met IGTV, maar op heel Instagram - ideeën kunnen vereenvoudigen en consolideren, omdat we vorig jaar veel nieuwe weddenschappen hebben geplaatst," hij zei. "Ik denk dat we dit jaar terug moeten naar onze focus op eenvoud en ambacht."

Het is een interessante hint naar waar Instagram zich het komende jaar op zou kunnen concentreren, en gezien het bedrag dat het nu in één keer probeert te doen, zou een soort van consolidatie zeker geen kwaad kunnen. Of sommige aanpassingen aan de reeks platforms voldoende zullen zijn om het in overeenstemming te brengen met TikTok, valt natuurlijk nog te bezien.

Geschreven door Conor Allison.