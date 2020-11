Wat zijn Instagram-gidsen en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram lanceert een nieuwe functie voor gidsen waarmee gebruikers inhoud op één plek kunnen verzamelen. Dit is hoe het werkt.

Instagram zei dat het zijn gebruikers een manier wilde bieden om "gemakkelijker aanbevelingen, tips en andere inhoud te ontdekken" van hun favoriete makers, publieke figuren, organisaties en uitgevers. Maar het weet ook dat veel mensen momenteel worstelen vanwege de COVID-19-pandemie. Dus in eerste instantie had de nieuwe functie, genaamd Gidsen, een focus op wellnessonderwerpen om gebruikers te helpen.

Een van de eerste gidsen die werd gepromoot, was bijvoorbeeld van de American Foundation for Suicide Prevention, genaamd Mental Health en COVID-19. Een andere was een Mindful Movements-gids vol oefeningen en rekoefeningen van Sarah Campbell, een yogi- en meditatiedeskundige.

Vanaf 17 november 2020 breidt Instagram de gidsen uit met andere soorten inhoud, waaronder producten, plaatsen en berichten. Het stelt gebruikers bijvoorbeeld in staat reisgidsen en gidsen voor productaanbevelingen en andere algemene gidsen te maken. Een Instagram-gids lijkt een beetje op een blogpost, omdat deze tekst, fotos, galerijen en videos kan bevatten om het onderwerp te illustreren.

Gidsen bevinden zich op een apart nieuw tabblad in het gebruikersprofiel (zoek naar het boekjespictogram tussen het fotorasterpictogram en het pictogram voor gelabelde fotos). Ze verschijnen ook op het tabblad Verkennen. Bezoekers van gidsen kunnen ze delen in hun eigen verhalen en in directe berichten.

Om een gids te bekijken, ga je naar het profiel van een van deze paginas en tik je op het middelste pictogram om hun gidsen te bekijken:

Als je een gids bekijkt, kun je posts en videos zien die de maker heeft samengesteld met hun eigen tips, commentaar of advies. De berichten in Gidsen kunnen afkomstig zijn van de maker of van andere Instagram-gebruikers. Als je meer wilt weten over een specifiek bericht, tik je gewoon op de afbeelding of video om het originele Instagram-bericht te bekijken. U kunt ook een gids voor uw verhaal delen door op de knop Delen te tikken.

Toen de functie begin 2020 voor het eerst op proef werd gelanceerd, kon slechts een selecte groep makers ("makers, publieke figuren, organisaties en uitgevers") deze gebruiken om inhoud te publiceren die gericht was op geestelijke gezondheid en welzijn. Vanaf 17 november 2020 stelt Instagram het formaat beschikbaar voor alle gebruikers. Het is ook uitgebreide gidsen met andere soorten inhoud.

Gidsen zijn beschikbaar voor alle gebruikers via gebruikersprofielen en het tabblad Verkennen.

Geschreven door Maggie Tillman.