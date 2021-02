Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram heeft een functie waarmee je de accounts die je volgt kunt filteren op "Meest weergegeven in feed" of "Minste interactie met".

Het doel hiervan is om u de mogelijkheid te geven uw Instagram-feed beter aan te passen - simpelweg door het u gemakkelijker te maken om te zien welke accounts u volgt en waar u van houdt of een hekel aan heeft, en het maakt het voor u gemakkelijker om te beslissen of u ze moet blijven volgen .

Dit is hoe het werkt.

Open de mobiele Instagram-app op je iPhone of Android-telefoon . Vanuit de menubalk die door de app loopt> Selecteer het profielpictogram om toegang te krijgen tot je profiel> Ga naar het tabblad Volgen. Vanaf hier kunt u zien welke accounts u volgt.

Op het volgende scherm ziet u een sectie Categorieën. Selecteer Meest weergeven in feed (het zou u ook moeten vertellen hoeveel accounts er in deze specifieke categorie zijn) en bekijk vervolgens de accounts met de meeste berichten in uw feed in de afgelopen 90 dagen.

U ziet knoppen om uw volgstatus te beheren, of u kunt meer (...) selecteren naast een account om de meldingen te beheren of om deze te dempen.

Zoals hierboven toont het volgende scherm een sectie Categorieën. Selecteer Minste interactie (het zou u ook moeten vertellen hoeveel accounts er in deze specifieke categorie zitten), en bekijk vervolgens de accounts waarmee u de afgelopen 90 dagen het minst contact heeft gehad.

U ziet knoppen om uw volgstatus te beheren, of u kunt meer (...) selecteren naast een account om de meldingen te beheren of om deze te dempen.

Opmerking: "Interactie met" betekent likes op berichten of je reageert op hun verhalen.

Deze functie maakt het gemakkelijker om de accounts die u volgt te beheren, zodat ze uw huidige interesses en relaties het beste vertegenwoordigen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.