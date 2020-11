Fotografisch bewijs dat geen enkel idee origineel is en we zijn allemaal Instagram-copycats

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mark Twain zei ooit:

"Er bestaat niet zoiets als een nieuw idee ... We nemen gewoon veel oude ideeën en stoppen ze in een soort mentale caleidoscoop. We geven ze een draai en ze maken nieuwe en merkwaardige combinaties ..."

Nu laat een ontnuchterende Instagram-account genaamd @insta_repeat zien hoe goed hij was. In een moderne wereld waarin we ongekende toegang hebben tot de wereld, niet alleen via snellere en betere transportmethoden, maar ook via virtuele, staan sociale media vol met fotos van over de hele wereld.

Dit verslag laat zien dat ondanks het enorme aantal van deze afbeeldingen, een duizelingwekkend aantal griezelig veel op elkaar lijkt. Imitatie is misschien wel de beste vorm van vleierij, maar soms reproduceren we gewoon precies dezelfde foto omwille van likes.

Ga met ons mee terwijl we door enkele van onze favorieten reizen.

120 kanos

Sommige afbeeldingen van Insta Repeat bevatten meer dan alleen een selectie van 12 afbeeldingen. In sommige gevallen heeft het verslag een massa vergelijkbare afbeeldingen verzameld om te bewijzen hoe onorigineel mensen kunnen zijn. In deze specifieke zitten maar liefst 120 verschillende mensen in een kano.

Telefoons in het wild

Als u zich zorgen maakt dat u niet origineel genoeg bent, waarom neemt u dan niet twee apparaten zodat u een foto kunt maken van uw telefoon terwijl u fotos maakt? Dat is toch niet gebeurd? Nou, helaas, minstens 60 keer in feite .

Een reis naar ijsgrotten

Nog een verbluffend beeld dat keer op keer is gemaakt. Het lijkt erop dat zelfs reizen naar de diepten van een ijzige grot niet voldoende is om origineel te zijn. Zeker als je ook in het midden van het frame staat. Insta Repeat heeft 48 mensen verzameld die precies deze pose deden .

Rode huizen

Een ongewoon schouwspel in the middle of nowhere zou toch als origineel kunnen worden aangemerkt? Blijkbaar niet. Dit bericht toont 72 rode huizen die zijn vastgelegd door verschillende Instagrammers. Het valt niet te ontkennen dat de uitzichten verbluffend zijn, maar ze zijn verre van uniek.

Fakkels in de lucht

Dit bericht toont een verzameling van 60 verschillende mensen die hun eigen persoonlijke bronnen van lichtvervuiling bij zich hebben. Omdat de natuur en een sterrenhemel lang niet interessant genoeg zijn om op te vallen tussen de massa.

Staande bij het dok van de baai

Het valt niet te ontkennen, sommige van deze fotos zijn redelijk indrukwekkend. Volkomen humeurige fotos van onze wereld, prachtig gemaakt zodat iedereen ervan kan genieten. Ze zijn niet eens verpest door het feit dat ze keer op keer op Instagram en elders verschijnen. In deze selectie staat een eenzaam individu op een leeg dok met uitzicht op een rustige baai, meer of rivier.

Tent gaten

Opnamen vanuit een tent worden een beetje een Instagram-cliché. Het is geen verrassing dat Insta Repeat een selectie van deze afbeeldingen heeft - zelfs opgesplitst in tentgaten van verschillende kleuren met blauw , geel en rood die allemaal verschijnen.

Humeurige houten paden

Er is iets met een leeg pad dat zich uitstrekt in de wildernis en dat is buitengewoon aantrekkelijk. We weten zeker dat deze Instagrammers dachten toen ze de originele fotos maakten, maar zelfs als het pad leeg is, waren ze niet de eerste mensen die de foto namen.

Film is niet dood

Digitale fotos van mensen die fotos maken met traditionele filmcameras of gewoon cameras in het algemeen. Stel je de hilariteit voor van het tegenkomen van deze mensen die fotos van elkaar maken in de middle of nowhere, allemaal omwille van sommige likes.

Beker hand

Een serie fotos met ontlichaamde handen die verschillende mokken vasthouden, gecentreerd op buitenlocaties. Een scherp oog zal opmerken dat sommige van deze fotos zelfs dezelfde bekerstijl bevatten. Is dat een trend op zich?

Wegen door het bos

Deze fotos hadden gewoon gemakkelijk kunnen verschijnen in ons artikel over de beste drone-fotos ooit gemaakt . Prachtige locaties waar mens en natuur met elkaar in botsing zijn gekomen doordat een perfect rechte weg markant door het bos is aangelegd. Het lijkt erop dat zelfs drone-fotografie niet veilig is voor de valkuil van onoriginaliteit.

Fotografie in actie

Nog een serie fotos van fotografie in actie. Deze humeurige fotos tonen het moeizame werk dat deze Instagrammers hebben gedaan om het perfecte beeld vast te leggen, maar deze tonen ook een algemene trend om keer op keer dezelfde stijl van afbeeldingen te maken.

Tijd over

Deze beelden laten zeker zien dat mensen veel tijd over hebben, ook al missen ze originaliteit.

Mensen voor watervallen

Meer fotos van mensen die de pure schoonheid van de natuur bewonderen of gewoon humeurige fotos van Instagrammers die er cool uit proberen te zien voor hun publiek van volgers?

Airheads

Ze zeggen dat blondines het meeste plezier hebben, deze dames zien er zeker uit alsof ze het naar hun zin hebben. Of ze worden tenminste door de wind geblazen en genieten van een bedwelmend leven van modelleren en poseren op Instagram.

Log achtergrond

Een grote stapel houtblokken zorgt voor een behoorlijk handige achtergrond, het valt niet te ontkennen. Als je dacht dat je origineel was met deze module, denk dan nog eens goed na.

Een vogel in de hand

Deze Instagrammers hebben de kracht om wilde vogels naar hun hand te lokken voor een fantastische foto van communicatie met de natuur, maar zelfs dat is niet genoeg om op te vallen tussen de massa. Inta Repeat wijst er ook op dat het voeren van wilde dieren niet altijd verstandig is.

Op avontuur worden geleid

Deze verzameling afbeeldingen zou bij deze zeker niet compleet zijn. Dit soort imago is op sociale media tot de dood toegebracht tot het punt dat bedrijven het zelfs in verschillende advertentiecampagnes gebruiken. Een persoon op de voorgrond (meestal een vrouw) wordt gevangen genomen terwijl hij zijn partner bij de hand leidt tijdens een aantal wilde en opwindende avonturen. De omgeving van de foto kan variëren, maar de opzet zeker niet.

Herfstbladeren

Het is zeker een heerlijke tijd van het jaar. De natuur is prachtig, zelfs als de bomen hun bladeren afwerpen. Deze afbeelding laat zien hoeveel mensen een gevallen herfstblad hebben opgepakt voor een snelle foto.

Mensen met hoeden

Het lijkt erop dat Instagrammers iets hebben met een bepaald soort humeurig shot van een persoon met een hoed. Die persoon wordt altijd in het midden van het frame gevangen, kijkt weemoedig in de verte en bewondert de omringende schoonheid van de wereld. Op zichzelf zagen deze fotos er waarschijnlijk schitterend uit, maar samen schreeuwen ze van menselijke ijdelheid en zelfobsessie.

Mensen staan bij een blauwgroen meer

Talloze mensen worden op camera vastgelegd terwijl ze in het midden van het beeld staan voor een heerlijk kleurrijk blauwgroen meer.

Een andere klassieke pose die blijkbaar veel mensen heeft gezien die het probeerden te repliceren.

Meer hoeden

Nogmaals, meer bewijs dat Instagrammers dol zijn op een goede hoed. Is het een winderige dag of proberen deze mensen er allemaal extra schattig uit te zien door hun hoed vast te houden? We zullen het nooit weten, maar nemen het laatste graag aan.

Een onzekere houding

Het is geen verrassing dat dezelfde fotos bij honderden verschijnen op populaire toeristische locaties. Hoe vaak heb je immers iemand gezien die deed alsof hij de scheve toren van Pisa omhoog hield? Deze beelden van een eenzaam onderwerp dat gevaarlijk aan de rand van een klif staat, komen misschien minder vaak voor, maar ze zijn verre van origineel.

Als je dit een keer wilt repliceren, moet je een bezoek brengen aan Preikestolen in Noorwegen .

Vuur starter

Wat is een betere manier om met de natuur om te gaan dan door een mooie houten stapel te bouwen en die vervolgens in brand te steken. Zolang je maar een foto maakt om te bewijzen dat het is gebeurd, natuurlijk.

