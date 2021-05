Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je geen Instagram Stories krijgt , of je wilt ze onder de knie krijgen, dan ben je hier aan het juiste adres. Het is een aantal jaren geleden dat Instagram zijn Verhalen-functie heeft gelanceerd, met verschillende tools en opties die in de loop van de tijd zijn toegevoegd om je te helpen creatief te worden met je verhalen.

Om je echter te helpen een meester te worden in Instagram Stories - of om de basis te leren als je nieuw bent bij de functie - hebben we de beste tips en trucs verzameld die we hebben gevonden. Hier is alles wat je moet weten om een Instagram Stories-expert te worden.

Snapchat was de eerste sociale media-app die een "Verhalen" -functie introduceerde, maar nu biedt praktisch elk sociaal netwerk deze aan, inclusief Facebook en Instagram. Verhalen stellen je in wezen in staat om videos en afbeeldingen te uploaden en ze vervolgens uit te zenden naar mensen die je volgen in de vorm van een haspel die 24 uur meegaat. Na die tijd verdwijnen ze. Er is geen limiet aan het aantal dat u deelt, en er zijn talloze manieren om ze op te fleuren.

Om iemands verhaal op Instagram te bekijken, klik je op de rode cirkel rond een profielfoto van iemand die je volgt boven aan het startscherm. Veeg omlaag om verhalen achter te laten. Zie onze uitleggids hier voor meer informatie over Instagramverhalen.

Als je tips en trucs wilt, blijf dan lezen.

Volg deze stappen om een foto of video in uw verhaal te delen:

Tik op het pictogram "+" in de linkerbovenhoek en selecteer Verhaal rechtsonder in uw scherm, of veeg gewoon van links naar rechts vanaf elke locatie. Tik op de opnameknop om een foto te maken, of tik en houd vast om een video op te nemen. U kunt ook een foto kiezen uit de bibliotheek of galerij van uw telefoon door op de galerij in de linkerbenedenhoek te tikken. Tik op het pictogram met letters, kronkelende lijnen of stickers om tekst of een sticker te tekenen of toe te voegen. Om tekst of een sticker te verwijderen, sleept u deze naar het prullenbak- / prullenbakpictogram. Als je klaar bent om te delen, tik je linksonder op Jouw verhaal of tik je op Verzenden naar.

Opmerking: je kunt je verhaal ook op je camera opslaan. Zodra u een foto of video heeft gemaakt, klikt u op de pijl naar beneden bovenaan het scherm om op te slaan. U kunt ook uw verhaal bekijken en op elk moment op opslaan klikken om "video" (om alleen de video op te slaan) of "verhaal opslaan" (om het hele verhaal op te slaan) op te slaan.

Hier zijn enkele geweldige tips en trucs om je te helpen Instagramverhalen onder de knie te krijgen. Er zijn hier ook enkele basistips om beginners te helpen er grip op te krijgen.

U kunt verhalen kiezen om op uw profiel op te slaan die langer dan 24 uur kunnen worden bekeken. Dit is handig als je een promotie hebt of gewoon iets speciaals waarvan je wilt dat mensen ze kunnen zien. Zorg ervoor dat je de functie Instagram Stories Archive hebt ingeschakeld om een "hoogtepunt" te delen.

Om dit te doen: Open Instagram> Tik op de drie regels in de rechterbovenhoek> Privacy> Verhaal> Schakel Verhaal opslaan in archief in.

Nadat dat is ingeschakeld, ga je terug naar je profiel en klik je onder je biografie op "+ Nieuw" om een nieuw hoogtepunt toe te voegen. U kunt kiezen uit gearchiveerde en live verhalen om toe te voegen aan uw gemarkeerde verhalen. Daarna worden ze op uw profiel weergegeven.

Als je een foto of video bij je verhaal deelt, kun je iemand noemen. Zodra je een foto of video hebt gemaakt, tik je op het letterpictogram, typ je "@", onmiddellijk gevolgd door de gebruikersnaam van de persoon die je wilt noemen, en selecteer je het profiel van de persoon uit de ronde pictogrammen die hieronder verschijnen. Er is een optie om de mogelijkheid uit te schakelen voor de mensen die u noemt om uw verhaal aan hun verhaal toe te voegen, maar u moet dit uitschakelen voordat u het profiel van de persoon selecteert.

Als je iemand in je verhaal noemt, verschijnt zijn gebruikersnaam met een onderstreping in je verhaal. Iedereen die je verhaal kan zien, kan erop tikken om naar zijn profiel te gaan.

Mensen die je noemt, krijgen een pushmelding waarin staat dat je ze in je verhaal hebt genoemd. Ze krijgen ook een DM van jou met een voorbeeld van je verhaal en geeft ze de mogelijkheid om het snel aan hun eigen verhaal toe te voegen, als je de mogelijkheid om te delen nog niet hebt uitgeschakeld. U kunt per foto maximaal 10 personen vermelden.

Je kunt een Instagram-bericht in je verhaal delen door op de pijl / deelknop onder het bericht dat je wilt toevoegen te klikken en vervolgens op de optie Post aan je verhaal toevoegen te tikken.

Houd er rekening mee dat wanneer u iemands bericht in uw verhaal deelt, iedereen die het bericht bekijkt, kan zien wie het oorspronkelijk heeft gepost en het oorspronkelijke account kan bekijken. Als je bent getagd in het verhaal van iemand anders, krijg je een DM met dezelfde optie om dat verhaal de komende 24 uur opnieuw te posten.

Als iemand je in zijn of haar Instagram-verhaal noemt, heb je de mogelijkheid om het opnieuw te posten door de foto of video aan je eigen verhaal toe te voegen, zoals we eerder al zeiden toen we het hadden over hoe je iemand in je eigen verhaal kunt noemen.

Je krijgt een melding via DM dat je werd genoemd met een link naar "Voeg dit toe aan je verhaal". Tik gewoon op de link en het verhaal wordt in een voorbeeld getoond waar het kan worden aangepast. Als ze worden toegevoegd, zien volgers de gebruikersnaam van de originele poster en kunnen ze erop tikken om hun profiel te zien.

Het is mogelijk om meerdere fotos tegelijk te maken en ze in één keer toe te voegen aan je Instagram-verhaal.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Selecteer het pictogram Multi-Capture in de balk aan de linkerkant van je scherm (cirkel met streepjes eromheen)> Maak je fotos> Druk op Volgende onder aan het scherm> Tik op elke foto om stickers toe te voegen , tekst of GIFS enz.> Tik op Volgende als u klaar bent met bewerken> Tik op Delen.

Je kunt een Boomerang (korte video in een lus) die je al hebt gemaakt, toevoegen aan je Instagram-verhaal door deze in je galerij te selecteren. Of je kunt rechtstreeks vanuit de Instagram-app een boemerang maken.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het Boomerang-pictogram in de balk aan de linkerkant van je scherm (figuur 8 zijwaarts)> Houd de opnameknop onder aan je scherm ingedrukt om je Boomerang te nemen> Voeg stickers of tekst toe met de pictogrammen bovenaan als je klaar bent> Tik op "Verzenden naar" rechtsonder om het naar je Verhaal te sturen.

Als je een aantal verschillende afbeeldingen aan je Instagram-verhaal wilt toevoegen maar maar één bericht hebt, kun je de lay-outtool gebruiken.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het lay-outpictogram in de balk aan de linkerkant van je scherm> Selecteer Raster wijzigen om de lay-out het beste bij je fotos te passen (zes opties)> Selecteer het deel van het raster dat je wilt toevoegen eerste foto naar> Tik op de "+" in de linkerbenedenhoek waar uw galerij is> Selecteer de foto die u wilt toevoegen> Herhaal voor elk deel van het raster, selecteer eerst het deel van het raster en voeg vervolgens de foto toe.

Als je klaar bent, tik je op het vinkje in het midden. U kunt dan uw bewerkingen (stickers, tekst enz.) Aanbrengen en vervolgens "Verzenden naar" selecteren om naar uw Verhaal te verzenden.

Er is een Level-tool in de Instagram Stories-werkbalk waarmee je rechte fotos kunt maken door een raster en waterpas op het voorbeeldscherm te plaatsen, zodat je het onderwerp kunt uitlijnen voordat je de foto maakt.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het niveau-pictogram in de balk aan de linkerkant van je scherm (cirkel met horizontale lijn)> Lijn je onderwerp uit> Tik op de opnameknop> Deel met je verhaal.

De Superzoom-tool zoomt in en uit op een onderwerp en er zijn een reeks effecten die je erin kunt toepassen, zoals Harten, Vuur, Bummer, TV-programma, Dramatisch, enz. Het is de moeite waard om ze allemaal eens te proberen om te zien wat het beste bij je past het resultaat dat u probeert te bereiken.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op de pijl in de balk aan de linkerkant van je scherm> Tik op het Superzoom-pictogram (dichte cirkel met twee cirkels eromheen)> Selecteer het gewenste effect boven de opnameknop> Houd de opname ingedrukt of druk eenmaal, afhankelijk van het gewenste effect> Voeg tekst of stickers toe met behulp van de pictogrammen bovenaan je voorbeeldscherm> Deel met je verhaal als je klaar bent.

Met de Photobooth-tool kunt u een fotobooth-achtige haspel maken door vier afbeeldingen achter elkaar vast te leggen. Er is een afteltimer van drie seconden voor de eerste opname, waarna je een seconde krijgt om je telefoon tussen elke volgende foto te bewegen.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op de pijl in de balk aan de linkerkant van je scherm> Tik op het Photobooth-pictogram (kaarten met een + teken bovenaan)> Tik op het opnamepictogram onderaan> Start je Photobooth > Bewerk je Photobooth met stickers en tekst als je dat wilt> Deel met je verhaal.

Je kunt een poll toevoegen aan je Instagram-verhaal. Met de poll-sjabloon kun je de vraag stellen en de antwoorden wijzigen naar wat je maar wilt, of je kunt op de dobbelstenen bovenaan het scherm Poll-sjabloon tikken om wat vooraf opgebouwde inspiratie op te doen die je vervolgens kunt aanpassen.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het Aa-pictogram aan de linkerkant van je scherm> Schuif van links naar rechts op de ronde pictogrammen onder aan je scherm totdat je bij het taartblauw / groene taartpictogram komt> Tik op de Stel een vraag en poll-vakken afzonderlijk om te bewerken> Tik op Gereed in de rechterbovenhoek tijdens het bewerken> Tik op Verzenden naar rechtsonder om te delen met je verhaal.

Je kunt ook op de dobbelstenen bovenaan tikken om verschillende Poll-voorbeelden te zien met emojis als antwoorden, zoals Moet ik een blog beginnen met de antwoordvakken als een duim omhoog of duim omlaag. Net als bij het vraagscherm, tik je op elke sectie afzonderlijk om te wijzigen naar wat je wilt en tik je rechtsboven op Gereed en rechtsonder op Verzenden naar als je klaar bent.

Als mensen een van beide opties selecteren, werkt de peiling het percentage bij en kun je de resultaten aan het einde delen.

Net als Facebook heeft Instagram een archief met herinneringen, die je gemakkelijk kunt openen en op je Instagram-verhaal kunt plaatsen.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het Aa-pictogram aan de linkerkant van je scherm> Schuif van links naar rechts op de ronde pictogrammen onder aan je scherm totdat je bij de klok met het pijlpictogram komt. U kunt vervolgens op het geheugen tikken dat lijkt te bladeren, of op "Alles zien" bovenaan het scherm tikken.

Als je de achtergrondkleur wilt wijzigen, tik je op de gekleurde cirkel rechtsonder in je scherm totdat je een achtergrond vindt die je mooi vindt.

Als je hebt besloten welk geheugen je wilt plaatsen - en de achtergrond - tik je weer op de klok met het pijlpictogram eronder. Dit brengt je dan naar het voorbeeldscherm waar je wat stickers kunt toevoegen of iemand kunt noemen, of onderaan op Verzenden naar kunt drukken om het te plaatsen.

Instagram heeft een afteltimer met dagen, uren en minuten, die je kunt toevoegen aan en aanpassen aan je verhaal. Het biedt vooraf ingestelde opties, zoals "The Weekend", maar je kunt dit wijzigen in datgene waarnaar je aan het aftellen bent.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het Aa-pictogram aan de linkerkant van je scherm> Schuif van links naar rechts op de ronde pictogrammen onder aan je scherm totdat je bij de eierwekker komt. U kunt bovenaan op de dobbelstenen tikken om de verschillende vooraf ingestelde opties te zien en vervolgens ergens op de timer tikken om deze te bewerken. U moet een einddatum selecteren en de rest is automatisch.

Als je klaar bent, tik je op het eierwekkerpictogram onderaan je scherm en vervolgens rechtsonder op "Verzenden naar".

Instagram biedt een aantal andere tools om input te krijgen van de mensen die naar je verhaal kijken. Je kunt ze ertoe brengen je een vraag te stellen, een peiling te starten (zoals hierboven vermeld), accounts voor te stellen om te volgen of een citaat van de dag, of gokspelletjes te spelen zoals waar je naar kijkt of waarnaar je luistert, onder andere .

Begin door naar rechts te vegen om Instagramverhalen te openen en op het Aa-pictogram aan de linkerkant van je scherm te tikken. U kunt vervolgens door de ronde pictogrammen bladeren.

Met het pictogram een met de persoon in de tekstballon kunt u iemand noemen met vooraf ingestelde gelukkige verjaardag, gelukkige verjaardag of bedankt.

Om raadspellen te spelen, een snelle trekking-uitdaging te spelen of accounts voor te stellen om te volgen of een citaat van de dag, wil je het pictogram met de vier oranje vierkantjes van verschillende grootte. Als u op Alles weergeven bovenaan uw scherm tikt, krijgt u de verschillende voorinstellingen te zien.

Om volgers ertoe te brengen u een vraag te stellen, tikt u op het ronde pictogram met de paars / blauwe vierkanten en het vraagteken erin. Er is ook een voorinstelling voor meerkeuzevragen: het ronde pictogram met de oranje opties met een vinkje of kruis erin.

Om een effen gekleurde achtergrond op uw foto of video te creëren of om wat soms wordt aangeduid als een tik om te onthullen te creëren: Selecteer de afbeelding die u wilt onthullen> Druk op de kronkellijn in de rechterbovenhoek voor het potloodpictogram> Kies uw kleur uit de opties onderaan of door op het kleurselectiegereedschap te tikken en een kleur uit de afbeelding te selecteren> Houd uw afbeelding of video een paar seconden ingedrukt met uw vinger totdat de kleur uw afbeelding bedekt.

U kunt ook de gum boven aan uw scherm gebruiken om een deel van de effen achtergrond te verwijderen en een deel van uw originele afbeelding weer te geven.

Wilt u een doorzichtige gekleurde achtergrond? Druk op de kronkellijn in de rechterbovenhoek voor de potloodgereedschappen> Selecteer het markeergereedschap in het midden van de vijf opties boven aan je scherm> Selecteer de gewenste kleurachtergrond onderaan je scherm of selecteer een kleur met de kleur piket> Houd je afbeelding of video een paar seconden ingedrukt met je vinger. Hierdoor wordt een ondoorzichtig scherm gemaakt, zodat u nog steeds de inhoud kunt zien die u deelt.

Stacey Solomons Tap to Tidy Instagram Stories zijn geweldig - en gemakkelijk te maken, maar je moet de kamer echt opruimen. Helaas doet Instagram dat niet voor jou.

Maak een foto van de rommelige kamer> Ruim op> Maak nog een foto van de kamer vanuit dezelfde hoek als deze eenmaal opgeruimd is> Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Voeg de eerste foto uit je galerij toe in de linkerbenedenhoek> Tik op het stickerpictogram bovenaan je scherm> Zoeken naar Tap to Tidy> Selecteer de Tap to Tidy-sticker die je leuk vindt> Upload dat verhaal> Voeg de tweede opgeruimde foto toe en upload dat verhaal ook.

Om een kleur in de kleurenkaart te selecteren: Klik op het kronkellijnpictogram bovenaan uw scherm> Houd een kleur onder aan uw scherm ingedrukt om de kleurenkaart te openen. Dat is het! U kunt elke gewenste kleur kiezen. Vergeet niet dat je ook de grootte van het penseel aan de linkerkant kunt veranderen.

U kunt ook kleuren uit uw afbeeldingen gebruiken, zoals we kort vermeldden in de bovenstaande tips. Om een kleur uit een afbeelding te selecteren: Klik op de kronkelige lijn boven aan je scherm> Selecteer de kleurkiezer helemaal links van de kleuropties onder aan je scherm> Tik ergens op de afbeelding waar je de kleur wilt selecteren van. Dat is het, klaar.

U kunt de lettergrootte van uw tekst op twee manieren wijzigen: eerst typt u en aan de linkerkant ziet u de schuifregelaar waarmee u het lettertype kunt vergroten of verkleinen. Als alternatief, als je klaar bent met typen, pak je wat je hebt getypt en gebruik je twee vingers om het uit te vouwen. U kunt dit ook doen met stickers.

Voeg eerst een bijschrift toe aan uw inhoud en versier deze zoals gebruikelijk. Tik vervolgens op de pijl "Opslaan" in de hoek van het scherm en tik op het pictogram "Jouw verhaal" om het aan je verhaal toe te voegen. Selecteer vervolgens de foto die je hebt opgeslagen uit je filmrol om toe te voegen aan je verhaal. Voeg een tweede bijschrift toe - of laag - over de eerste en herhaal totdat je het gewenste effect hebt bereikt. U bewaart in feite uw fotos en uploadt ze opnieuw om uw bijschriften in lagen te plaatsen.

Als je de vierkante hoekachtergronden op je bijschriften beu bent, probeer dan het potloodgereedschap te gebruiken om een andere vorm te tekenen, of het nu cirkels, ovalen, harten zijn, en plaats dan een bijschrift over je nieuwe vorm. Zorg ervoor dat u het bijschrift zonder achtergrond selecteert (alleen tekst).

Hiermee moet u elke letter of woord als een afzonderlijk bijschrift toevoegen en deze positioneren. Schrijf het eerste woord of de eerste letter, kies vervolgens de kleur en sleep deze naar de juiste positie. Voeg nog een bijschrift toe in een andere kleur, pas het formaat aan en sleep het naar de gewenste plek. Herhaal voor altijd. Vergeet niet dat u het lettertype ook zelf kunt wijzigen! Voorbij zijn de dagen dat u slechts één lettertypekeuze had. Er zijn negen om uit te kiezen, waaronder neon, typemachine, modern en sterk.

Zodra je een sticker hebt geselecteerd (vierkant pictogram met smileygezicht bovenaan je scherm) om toe te voegen aan je Instagram-verhaal, kun je erop tikken om de andere opties te zien. Zo kan een koffiekopje bijvoorbeeld in een kopje thee veranderen of kan het handvat van de beker de andere kant op draaien.

Ja, u kunt uw stickers ook "pinnen". Als u wilt dat de stickers in delen van een video worden weergegeven, houdt u ingedrukt om ze waar u maar wilt vast te pinnen. U kunt bijvoorbeeld een pijlsticker in de buurt van iemand spelden om hem / haar gedurende de hele clip aan te wijzen.

Tik op het stickerspictogram bovenaan het scherm. Tik vervolgens op het camerapictogram aan de zijkant van de tweede rij die van onderaf opduikt. Uw gezicht verschijnt in het midden van het scherm. Als je op je gezicht tikt, verschijnt er een witte ronde rand rond de sticker. Tik nogmaals om een witte vierkante rand te krijgen en nogmaals om randloos te worden. Maak een gezicht en druk op de witte cirkel onder je gezicht om de foto te maken. Maat en plaats de sticker vervolgens.

GIFs zijn een leuke manier om aan elk verhaal iets leuks toe te voegen. Je kunt een verhaal maken met alleen een GIF, of je kunt een GIF aan een afbeelding of video toevoegen.

Om een verhaal te maken met alleen een GIF: veeg vanaf elke plek op Instagram naar rechts en tik op het "Aa" -pictogram aan de linkerkant> veeg van rechts naar links op de ronde pictogrammen onder aan je scherm totdat je bij GIF> Zoeken naar de perfecte GIF.

Om een GIF aan een afbeelding of video toe te voegen: Veeg vanaf elke plek op Instagram naar rechts> Voeg de afbeelding of video toe> Tik op het stickerpictogram bovenaan als je display (vierkant met smileygezicht)> Gebruik de zoekbalk bovenaan en selecteer een GIF uit de verschillende opties die verschijnen, of zoek de specifieke GIF door op het GIF-pictogram in het tweede gedeelte te tikken en naar je perfecte GIF te zoeken.

Kent u die sticker met de dag van de week? Wist je dat als je tijdens het bewerken op die sticker tikt, deze van kleur verandert? Ja. Het is waar! Om de sticker "dag van de week" te vinden, tikt u op het stickerpictogram en selecteert u deze in het vak. Tik er vervolgens opnieuw op om de kleur te wijzigen.

Voeg muziek toe aan uw verhaal door het op uw telefoon af te spelen terwijl u een video opneemt. Je kunt ook op tikken om een sticker toe te voegen terwijl je een foto of video over je verhaal bekijkt. Zoek naar "Muziek" in de zoekbalk en tik bovenaan op de sticker "Muziek". Je ziet meteen een lange lijst met populaire muziek, maar je kunt ook zoeken en sorteren op stemmingen en genres.

Je kunt ook apps zoals Videoshop of VideoLap gebruiken om muziek aan je verhaal toe te voegen. Er zijn zelfs verschillende apps die je Instagram-game kunnen verbeteren door je bewegende tekst te laten toevoegen, live video te maken, je scherm op te nemen en meer. Het loont de moeite om door uw app store te bladeren.

Je kunt ook Spotify-links delen waarmee volgers er rechtstreeks doorheen kunnen klikken - het is eenvoudig.

Ben je het zat om de opnameknop ingedrukt te houden terwijl je je verhaal vertelt? Aan de linkerkant van je Instagram Story-scherm staat een balk met pictogrammen. Als je op de pijl tikt om de balk uit te vouwen, zie je onderaan het handsfree-pictogram. Tik erop om handsfree te gaan. Graag gedaan.

Als je de camera aan de voorkant meer gebruikt dan de achterkant voor het maken van Instagram-verhalen, kun je dit standaard instellen in de instellingen zodat deze wordt geopend op de camera aan de voorkant.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Schakel standaard in op camera aan de voorkant> Gereed.

De camerawerkbalk in Instgram Stories wordt standaard aan de linkerkant weergegeven, maar u kunt deze naar rechts wijzigen.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Kies de linker- of rechterkant onder Cameragereedschappen.

U kunt ook op de dubbele pijl boven aan uw scherm tikken wanneer de werkbalk is uitgevouwen om te schakelen tussen links en rechts.

Dit zijn enkele extra tips en trucs met betrekking tot privacy, zoals het verbergen van uw verhaal voor bepaalde volgers of het maken van een goede vriendenlijst.

Je kunt een goede vriendenlijst op Instagram opzetten, die dan een optie wordt wanneer je je verhaal deelt. Het is goed voor momenten waarop je misschien iets wilt posten, maar niet wilt dat al je volgers het zien.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Tik op Vrienden sluiten> Aan de slag> Voeg de vrienden toe die je wilt toevoegen door op "Toevoegen" naast hun naam te tikken> Selecteer Lijst maken.

Om je verhaal te delen met alleen goede vrienden, maak je je Instagram-verhaal, tik je vervolgens op Verzenden naar in de rechterbenedenhoek en tik je op Vrienden sluiten.

Het is mogelijk om bepaalde contacten te verbergen of te blokkeren zodat ze je Instagramverhalen niet kunnen zien. Ze krijgen geen melding dat je ze hebt geblokkeerd, maar ze komen er misschien wel achter. Als u ze verbergt, kunnen ze niet meer alle fotos en videos zien die u in uw verhaal plaatst.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Zoek naar de persoon of personen die je wilt blokkeren> Tik op hun naam om ze te selecteren (het vinkje wordt blauw wanneer geselecteerd)> Tik op Gereed in de rechterbovenhoek.

Je kunt alleen zien of iemand je van zijn Instagramverhalen heeft geblokkeerd als je hebt gezien dat ze Highlight-verhalen op hun profiel hebben voordat ze jou blokkeerden. Wanneer je iemand van je Instagramverhalen blokkeert, wordt de sectie Verhaalhoogtepunten ook verwijderd, dus als je weet dat ze Verhaalhoogtepunten hebben en je ze niet meer kunt zien, kun je maar beter uitzoeken wat je hebt gedaan.

Je kunt ervoor kiezen om alle antwoorden en reacties op je Instagram-verhaal uit te schakelen, en alleen antwoorden en reacties van je volgers toe te staan of alleen de volgers die jij volgt.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Kies Je volgers, Volgers die jou volgen of Uit onder het gedeelte Reacties en reacties toestaan.

Je kunt het zo instellen dat je Instagram-verhaal altijd deelt met je Facebook-verhaal, tenzij je anders kiest.

Veeg naar rechts om Instagramverhalen te openen> Tik op het instellingenwiel in de linkerbovenhoek> Schakel Deel je verhaal op Facebook in.

Zie onze andere Instagram-tipsgids:

