Hoe u uw Instagram-activiteit of online status kunt verbergen

(Pocket-lint) - Instagram biedt een aantal overeenkomsten met andere sociale media en chatplatforms, waaronder Facebook Messenger en WhatsApp . Er worden voortdurend nieuwe functies toegevoegd, waaronder opties zoals "Activiteitsstatus weergeven".

Als je Facebook Messenger en WhatsApp gebruikt - beide eigendom van Facebook zoals Instagram - weet je dat ze laten zien wanneer je online en voor het laatst actief bent, of voor het laatst gezien in het geval van WhatsApp. Instagram doet hetzelfde.

Hoewel de optie Activiteitstatus weergeven standaard is ingeschakeld in het instellingenmenu van Instagram, kun je deze uitschakelen zoals je kunt op WhatsApp - iets wat je niet kunt doen in Messenger.

Hier leest u hoe u uw activiteitsstatus op Instagram kunt verbergen en hoe u kunt zien of iemand online is.

Degenen onder jullie die niet willen dat mensen in realtime kunnen zien wanneer je online bent, hebben de mogelijkheid om de functie Show Activity Status van Instagram uit te schakelen, maar als je dat doet, kun je de activiteit van iemand anders niet zien .

Open Instagram. Tik op het profielpictogram in de rechter benedenhoek. Tik op de drie regels rechtsboven. Tik op Instellingen. Klik op Privacy. Tik op Activiteitsstatus. Tik op de schakelaar naast Activiteitsstatus om uw activiteitsstatus uit te schakelen.

Opmerking: net als in Facebook Messenger is er geen optie om leesbevestigingen op Instagram uit te schakelen. Directe berichten (DMs) worden altijd als "gezien" weergegeven zodra de ontvangers ze hebben geopend.

Je volgers kunnen niet zien wanneer je voor het laatst op Instagram was. Alleen mensen die je volgt of waarmee je eerder directe gesprekken (DMs) hebt gehad, kunnen zien hoeveel minuten of uren geleden je online was.

Deze functie is zinvol voor Instagram-gebruikers die op de service vertrouwen om met bedrijven of creatieve professionals te chatten en willen zien of ze online zijn of zelfs snel reageren.

Er zijn een paar manieren om te zien wanneer iemand online of actief is:

Je ziet een groene stip naast hun gebruikersnaam en foto in je Directe inbox. Je ziet een groene stip naast hun gebruikersnaam en foto elders op Instagram. In je directe inbox zie je hun meest recente activiteitsstatus.

Opmerking: de status van de recente activiteit wordt weergegeven als: 25m geleden actief, Gisteren actief, Gezien, Typen, etc.

