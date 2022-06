Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ikea lanceert binnenkort een nieuwe augmented reality-app voor iOS die de LiDAR-sensor van een iPhone gebruikt om een kamer in kaart te brengen en je een leeg, virtueel equivalent te geven om nieuwe meubels in uit te proberen.

En, in tegenstelling tot de bestaande Ikea Place-app, kun je hiermee de meubels die je al in beeld hebt, verwijderen.

Het werkt een beetje zoals Google's Magic Eraser of de Photoshop Content Fill-functie. Je kunt bewerkingen maken met de app op de telefoon of preciezere wijzigingen aanbrengen via de website van Ikea.

De app zal ook werken met niet-LiDAR iPhones, maar niet zo effectief. Later komt de app ook naar Android-toestellen.

Zodra je je nieuwe look hebt gecreëerd, kun je de ontwerpen online delen. Je kunt ook alle gebruikte items toevoegen aan je winkelwagen.

Ikea lanceert ook 50 nieuwe 3D-showrooms die online ontwerpideeën zullen tonen, zodat je inspiratie kunt opdoen.

Het is nog niet duidelijk wanneer of waar de Ikea Kreativ app gelanceerd zal worden - of het in eerste instantie een US exclusive is of dat het ook zijn weg zal vinden naar de UK.

Ander nieuws is dat het merk ook samenwerkt met Swedish House Mafia om dit najaar een eigen vinyl deck uit te brengen.

Geschreven door Rik Henderson.