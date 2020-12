De GoPro-app krijgt een grote nieuwe update, met een nieuwe Mural-modus, markeerrollen en gemakkelijker browsen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro, het populaire actiecamerabedrijf, heeft een nieuwe golf van updates voor zijn smartphone-app onthuld, die het zowel gebruiksvriendelijker als rijker moeten maken.

De kopfunctie is Mural, een nieuwe modus in de app waarmee je je favoriete momenten die zijn opgenomen op je GoPro of je telefoon opnieuw kunt beleven.

GoPro beschrijft het als een poging om het beruchte zwarte gat van je telefoon-apps te elimineren, waardoor in wezen oude en nieuwe hoogtepunten naar boven komen.

Je kunt de muur personaliseren door fotos en videos toe te voegen waarin je leeft, die je kunt teruggaan en opnieuw kunt bezoeken wanneer je de GoPro-app opent.

Andere nieuwe functies zijn onder meer eenvoudiger browsen. Met de app kun je schakelen tussen drie weergavemodi door simpelweg op het weergavepictogram te tikken, zodat je je volledige verzameling inhoud op één scherm kunt zien, of schakel je om je te concentreren op slechts één bestand tegelijk.

Ook inbegrepen in de app-update is Highlight Reels, dat - in tegenstelling tot de Mural - volledig geautomatiseerd is en automatisch evenementen en inhoud voor je genereert, vergelijkbaar met hoe Google Photos en Apple Photos herinneringen voor je oproepen in hun apps.

Om alle nieuwe functies in je GoPro-app te krijgen, hoef je alleen maar in de App Store of Google Play Store te kijken of er updates zijn en je zou het op je moeten zien wachten, klaar om vanaf nu te downloaden.

Geschreven door Cam Bunton.