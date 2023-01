Google Maps navigatie op Wear OS heeft niet langer je telefoon nodig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gebruikers van Google Maps die een Wear OS smartwatch hebben, kunnen nu genieten van de navigatiefuncties van de app zonder hun telefoon mee te slepen.

Het kunnen gebruiken van Google Maps-navigatie op je pols kan op allerlei manieren van pas komen, maar tot voor kort moest je ook je telefoon bij je hebben om het te laten werken. Dat is allemaal veranderd en Google bevestigt dat via een Wear OS support community. Google zegt dat gebruikers nu "je telefoon achter kunnen laten en op meer plaatsen kunnen komen met Wear OS op Google Maps."

De zet betekent dat iedereen die een mobiel Google Wear OS-horloge heeft, nu turn-by-turn Google Maps-navigaties op zijn pols kan krijgen zonder ook zijn telefoon bij zich te dragen. Het is een tweak waarmee mensen bijvoorbeeld een wandeling kunnen maken zonder hun telefoon, en het kan ook handig zijn als je ongelukkig genoeg bent om hem te verliezen. "Dit is vooral handig als je aan het hardlopen of fietsen bent en je je telefoon hebt laten liggen, maar een omweg wilt maken of hulp nodig hebt om de weg naar huis te vinden", aldus Google.

Voor zover het gaat om grote nieuwe functies, zal deze kleine wijziging van een bestaande functie misschien niet alle opwinding veroorzaken, maar het zijn dit soort verbeteringen die wearables zo nuttig maken voor onderweg. Het hele punt van een mobiele smartwatch is dat je je telefoon niet altijd bij je hoeft te hebben, en dat is iets wat deze verandering nog meer mogelijk maakt.

Geschreven door Oliver Haslam.