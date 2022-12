Google Chrome's passkey-ondersteuning helpt wachtwoorden voorgoed om zeep

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Chrome ondersteunt nu sneltoetsen, waardoor een nieuwe toegangsbarrière wordt weggenomen en het internet steeds dichter bij een wereld zonder wachtwoorden komt.

Hoewel Google al ondersteuning voor wachtwoorden had toegevoegd aan Chrome Canary, is de functie nu beschikbaar in Chrome Stable M108, waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de nieuwe beveiligingsoptie.

Wachtwoorden zijn een veiliger alternatief voor wachtwoorden die niet kunnen worden gebruikt, wat betekent dat ze minder snel een enorm beveiligingslek veroorzaken wanneer één account wordt gecompromitteerd. Bovendien kunnen serverinbreuken en andere lekken uw passkey niet achterhalen, terwijl wachtwoorden dat in het verleden wel kunnen en zijn. Elke passkey wordt op het apparaat opgeslagen voor extra veiligheid.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Google is niet de eerste die ondersteuning biedt voor wachtwoorden en er bestaat een hele standaard voor. Maar door ondersteuning in Chrome op te nemen, wordt de deur opengezet voor meer gebruikers die anders misschien niet op de hoogte waren van sneltoetsen. En zodra alles is ingesteld, kunnen Chrome-gebruikers hun wachtwoorden ook automatisch invullen.

De nieuwe passkey-ondersteuning is beschikbaar op Windows 11, macOS en Android, aldus Google.

Dit is natuurlijk allemaal goed nieuws, maar het is niet alles wat nodig is om mensen gebruik te laten maken van sneltoetsen. Webontwikkelaars moeten nog ondersteuning toevoegen aan hun websites en diensten, iets wat steeds meer begint te gebeuren.

Geschreven door Oliver Haslam.