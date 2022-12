Wat waren de meest gegoogelde woorden van 2022? Wordle, de Koningin, en... Dahmer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elk jaar publiceert Google een online dashboard met de woorden, mensen, gebeurtenissen en trends die in de voorgaande 12 maanden het meest werden "gegoogled" - of gezocht - op zijn site.

Met de naam Year in Search toont het dashboard uit 2022 niet alleen de top-trending zoekopdrachten in het algemeen, maar ook een onderverdeling van die zoekopdrachten in soorten als nieuws, mensen, acteurs, atleten, sportwedstrijden, films, sterfgevallen, recepten, liedjes en tv-shows. Je kunt ze zelfs filteren zodat je de resultaten wereldwijd of in een specifiek land, zoals de VS of het VK, kunt zien.

Wat zijn de meest gegoogelde woorden?

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar"Wordle" was de top trending search wereldwijd voor 2022. Koningin Elizabeth en Jeffrey Dahmer haalden ook de top 10 zoekopdrachten. Je dacht waarschijnlijk dat je die twee namen nooit in dezelfde zin zou lezen, hè? We denken dat ze trending waren omdat de koningin natuurlijk is overleden en Netflix een hitserie heeft uitgebracht over Dahmer, een Amerikaanse kannibale seriemoordenaar die in de jaren 80 en 90 op minderheidsmannen aasde.

Hieronder de top trending zoekwoorden wereldwijd op Google van het afgelopen jaar:

Wordle India vs Engeland Oekraïne Koningin Elizabeth Ind vs SA Wereldbeker India vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indiase Premier

Hoe vind je alle top-trending zoekopdrachten

Bekijk het dashboard van Google's Year in Search 2022 om meer van de topzoekopdrachten - wereldwijd of in uw land - van het jaar te bekijken.

Wilt u zoektrends in uw regio zien?

Dit jaar heeft Google ook een lokale hub gelanceerd met interessante trends uit de hele VS. De regio Burlington, Vermont was bijvoorbeeld de enige plaats in de VS waar 'klimhal' voorkwam in de top trending zoekopdrachten 'in de buurt van mij'. Het top trending dier van het gebied voor 2022? Krabben. De gebieden Anchorage, Alaska en Des Moines, Iowa waren de enige twee plaatsen in de VS met "quilt winkels" in hun top trending "near me" zoekopdrachten.

Om de trending zoekopdrachten van uw stad te zien, gaat u hierheen en typt u uw postcode of plaatsnaam in.

