(Pocket-lint) - Google Maps, we zouden letterlijk verloren zijn zonder. Maar afgezien van het navigeren van de ene bestemming naar de andere, bevat de app tal van handige functies.

Een daarvan is de mogelijkheid om een pin te laten vallen. Dit is bijzonder handig wanneer je iemand naar een afgelegen locatie probeert te leiden die geen straatadres heeft, of wanneer een vermeld adres in de app niet helemaal klopt.

Dit is hoe het werkt op desktop, Android en iOS.

Een speld plaatsen in Google Maps op desktop

Zo zet je een speld neer vanuit je desktopbrowser:

Open uw browser en navigeer naar de startpagina van Google Maps. Zoek de locatie waar u een speld wilt plaatsen en klik met de linkermuisknop op die plek. Er verschijnt een klein grijs speldje op de kaart, en er verschijnt een vakje onderaan het scherm. Klik op de coördinaten in het informatievak en er verschijnt een nieuw paneel aan de linkerkant van het scherm Hier kunt u de pin delen, opslaan, een routebeschrijving opvragen of naar uw telefoon sturen.

Hoe laat je een speld vallen in Google Maps op Android

Om een speld te plaatsen in Google Maps op een Android toestel:

Open je Google Maps app Zoek naar een adres of veeg over de kaart tot je de gewenste locatie hebt gevonden. Druk lang op de locatie om een speld te plaatsen. U zou het adres of de coördinaten onderaan uw scherm moeten zien verschijnen. Tik op de locatie om deze te delen, op te slaan, een routebeschrijving op te vragen of een label toe te voegen.

Een speld plaatsen in Google Maps op iOS

Op een iPhone of iPad is het proces vergelijkbaar.

Open uw Google Maps app Zoek naar een adres of veeg over de kaart tot u de gewenste locatie vindt. Druk lang op de locatie om een speld te plaatsen Het adres of de coördinaten verschijnen onder aan je scherm. Tik op de locatie om deze te delen, op te slaan, een routebeschrijving op te vragen of een label toe te voegen

Wat kun je doen met een gedropte speld?

Nu je de kunst van het pinnen onder de knie hebt, is het tijd om er gebruik van te maken. Hier zijn een paar dingen die je met pins kunt doen.

Routebeschrijving

Het is gemakkelijk om met Google Maps de weg te vinden naar een adres, maar als je een meer afgelegen locatie moet bereiken, wordt het wat lastiger.

Stel dat u bijvoorbeeld een mooi plekje hebt gevonden in de satellietweergave, maar het ligt niet in de buurt van wegen of bedrijven. Laat gewoon een speld vallen en Google Maps helpt u er te komen, of u nu met de auto, te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer komt.

Een gedroogde speld delen

Een dropped pin delen is precies wat het klinkt: je kunt een locatie delen met vrienden, zodat zij die ook kunnen vinden.

Op een mobiel apparaat maakt het gebruik van het deelmenu van het besturingssysteem, dus het werkt op dezelfde manier als het tikken op het deelpictogram op een afbeelding of video.

Op desktop krijg je vier opties:

Een automatisch gegenereerde korte link delen

Op Facebook plaatsen met het Facebook-pictogram

Post naar Twitter met het Twitter-pictogram

Kopieer de HTML-code om de kaart op uw website in te sluiten

Een locatie opslaan

Als u bent aangemeld bij een Google-account, kunt u vastgemaakte locaties opslaan, zodat u er in de toekomst gemakkelijk bij kunt. U kunt deze locatie dan vinden op alle apparaten die zijn aangemeld bij uw account.

U kunt opgeslagen pins ook ordenen in lijsten, zodat u er gemakkelijk doorheen kunt bladeren als u veel locaties opslaat.

Wij hebben dit om een aantal redenen gebruikt, bijvoorbeeld als we een geweldige gratis parkeerplaats of een coole mountainbike-plek in het bos vinden waar we terug willen komen.

Een gevallen pin labelen

Het labelen van een gevallen pin werkt op dezelfde manier als het opslaan van een pin. Je kunt een aangepast woord of zin kiezen om jezelf te laten weten waar de speld voor is.

Je kunt deze gelabelde pins ook toevoegen aan lijsten, waarmee je in feite hetzelfde doet als met het opslaan van de pin.

