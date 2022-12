Google TV krijgt zijn grote design opfrissing op Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Google TV app op Android heeft een nieuw uiterlijk, met een Material You refresh die uitrolt naar gebruikers van de app op Google's eigen platform.

Het nieuwe uiterlijk betekent dat er een paar veranderingen zijn in de Google TV-app, waaronder een grote zoekbalk die nu bovenaan het scherm zit. Die vervangt de kleine zoekknop die in de oude versie van Google TV kon worden aangetikt, waarbij de zoekbalk ook de knoppen voor casting en het wisselen van account herbergt.

Aan de onderkant van het scherm heeft Google ook de tabbladen aangepast en een pilvormig ontwerp toegevoegd aan alle vier wanneer ze worden geselecteerd. In het vorige ontwerp kreeg het actieve tabblad een iets fellere kleur, maar het is nu veel gemakkelijker te zien in welk tabblad je je op een bepaald moment bevindt.

Een subtielere verandering is een nieuwe, lichtere achtergrondkleur die minder zwart is en meer lijkt op donkergrijs, waardoor het uiterlijk op de een of andere manier meer diepte krijgt. Het is zeker visueel aantrekkelijker en maakt het gemakkelijker om items te onderscheiden van de achtergrond van de app zelf.

Het ziet er echter niet naar uit dat iedereen al toegang heeft tot de bijgewerkte app. Het lijkt erop dat de verandering nog steeds wordt uitgerold en eerder server-side is dan app-gebaseerd, dus je moet misschien nog even wachten tot het op je apparaten staat.

