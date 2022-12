Google bespaart u een klik met continu scrollen bij het zoeken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google weet dat klikken van zoekresultatenpagina naar zoekresultatenpagina geen pretje is, dus bespaart het ons allemaal een klik of drie met continu scrollen.

Als je het geluk hebt de pagina te vinden die je wilt op de eerste pagina met zoekresultaten van Google, dan weet je dat het een goede dag wordt. Voor alle anderen kan doorklikken van pagina naar pagina verrassend irritant zijn - daarom schaft Google dat allemaal af. Iedereen die vanaf nu zoekt, kan genieten van prachtig doorlopend scrollen.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. De eerste is dat je in de Verenigde Staten moet zijn om te kunnen profiteren van continu scrollen, althans voorlopig. De functie is alleen beschikbaar voor mensen die ook de Engelse taal gebruiken, wat voor sommigen waarschijnlijk het grootste probleem is. Hopelijk worden beide zaken snel opgelost.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vanaf vandaag brengen we continu scrollen naar desktop in het Engels in de VS, zodat je gemakkelijk meer zoekresultaten kunt blijven zien. Als je onderaan een pagina met zoekresultaten komt, kun je nu tot zes pagina's met resultaten zien. pic.twitter.com/xIuVP24FFm- Google (@Google) 5 december 2022

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Je kunt zien hoe het allemaal werkt in de tweet die hierboven is ingesloten, waarbij Google zegt dat je tot zes pagina's met resultaten te zien krijgt zonder dat je ergens op hoeft te klikken. Als je naar de onderkant van de eerste pagina scrolt, verschijnt de volgende ronde resultaten, zoals je zou verwachten. Zo werkt het ook al een tijdje op mobiel.

Geschreven door Oliver Haslam.