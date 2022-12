Hoe vindt u gemakkelijk uw publieke IP-adres in twee snelle stappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u VoIP of software voor afstandsbediening instelt, moet u misschien het openbare IP-adres van uw router kennen, dat door uw ISP wordt toegewezen. Wat de reden ook is, het is handig om je IP-adres te kennen. Er is veel informatie verbonden aan uw openbare IP-adres, zoals de naam van uw ISP en uw algemene locatie. Vraag je je af hoe je je IP-adres kunt vinden? Het is super eenvoudig.

Hoe vindt u het openbare IP-adres van uw router?

De snelste en eenvoudigste manier om je openbare IP-adres te vinden, is door simpelweg op Google te zoeken naar "Wat is mijn IP-adres?". Maar er zijn genoeg sites die je precies hetzelfde laten zien, zoals WhatIsMyIP.com en IPLocation. Door de site te bezoeken, heeft uw router een verzoek gedaan en uw IP-adres onthuld. Sommige van deze sites tonen ook je ISP-naam en stad en hebben zelfs kaarten.

Ga naar Google.com Zoeken: Wat is mijn IP-adres?

Uw openbare IP-adres zou het bovenste resultaat moeten zijn.

Als uw apparaat verbonden is met het internet, en u kunt zoeken op "Wat is mijn IP-adres?", dan kunt u uw openbare IP-adres vinden. We hebben het geprobeerd op Safari op een Mac, Edge op een Windows 11-laptop, Chrome op een iPhone en Android, enzovoort. Het werkt elke keer.

Bij de meeste telefoons en computers kun je ook je IP-adres zien als je in Instellingen duikt en naar het Wi-Fi-menu gaat.

Waarom moet je een IP-adres weten?

Het kennen van je publieke IP-adres kan je helpen bij het oplossen van internetproblemen. Het kan je helpen ontdekken of je een probleem hebt met een router of dat het een specifiek apparaat is dat je probeert te gebruiken. Een IP-adres kan u ook helpen om nieuwe apparaten en diensten op uw netwerk in te stellen. Als u wilt dat iemand uw netwerk op afstand beheert, hebt u daar waarschijnlijk ook een IP-adres voor nodig.

Kunt u uw IP-adres verbergen?

Met een virtueel privé-netwerk (VPN) kunt u uw IP-adres maskeren. Ik laat u toegang krijgen tot een tussenliggend netwerk met een ander IP-adres, waardoor uw werkelijke IP-adres wordt verborgen. Zie voor meer informatie over VPN's onze aparte gids.

