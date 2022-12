Zo verandert u eenvoudig de achtergrondafbeelding van Google met Chrome

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - U kunt het thema en de achtergrondafbeelding die u op Google ziet veranderen, zodat het niet alleen de gewone witte achtergrond is die u gewoonlijk met de zoekmachine associeert. Als u het basisuiterlijk beu bent en het wilt opvrolijken met een andere achtergrond of afbeelding, is dat eenvoudig te doen.

Je hoeft alleen maar de Chrome-browser van Google te gebruiken .

Hoe de achtergrondafbeelding van Google te veranderen

Optie 1: Selecteer een thema

De Chrome Web Store biedt vooraf gemaakte thema's waarmee u het uiterlijk van Google in Chrome kunt wijzigen. Hier is hoe u thema's kunt vinden en toevoegen:

Open de nieuwste versie van de Chrome-webbrowser op uw computer. Ga naar Chrome-voorkeuren. Klik op een Windows-pc op de drie puntjes bovenaan de browser.

Op een Mac klikt u linksboven op het Chrome-menu en vervolgens op Voorkeuren. Kies Uiterlijk in het linker navigatiemenu. U kunt dit ook bereiken door in Chrome chrome://settings/appearance te typen. Selecteer bovenaan Thema. Hiermee opent u de Chrome Web Store. Heb je al een thema ingesteld? Dan zie je die vermeld staan met een pijltje. Klik op de pijl om naar de Chrome Web Store te gaan. Zoek een thema dat u bevalt en klik op Toevoegen aan Chrome.

Optie 2: Stel uw eigen achtergrondafbeelding in

Vindt u geen van de thema's leuk? U kunt in plaats daarvan uw eigen afbeelding gebruiken.

Open de nieuwste versie van de Chrome-webbrowser op uw computer.

Open een nieuw tabblad en klik op de knop Chrome aanpassen in de benedenhoek. Het ziet eruit als een potloodpictogram.

Er verschijnt een venster met standaard de categorie Achtergrond geopend. In dit menu kunt u ook de kleuren van Chrome wijzigen.

U kunt een achtergrondcategorie selecteren om door vooraf gemaakte achtergrondopties te bladeren.

Of klik op Upload from Device om een afbeelding op uw computer te gebruiken.

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de gewenste afbeelding kunt zoeken en instellen.

Druk op Klaar om je wijzigingen op te slaan.

