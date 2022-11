Gmail zoeken is op de een of andere manier nog beter geworden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat het de zoekopdracht in Gmail heeft verbeterd om de resultaten relevanter dan ooit te maken door meer rekening te houden met wat je al hebt gezocht.

Google bevestigde de tweak via een Workspace-blogupdate en zei dat mensen een verbeterde Gmail-zoekfunctie zullen merken wanneer ze de webinterface gebruiken. Het bedrijf zegt dat zoeken via Gmail op het web nu "betere zoekresultaten bevat op basis van je recente zoekactiviteit in Gmail". Het resultaat? We kunnen blijkbaar van Gmail betere zoekresultaten verwachten omdat ze relevanter en contextueler zijn.

Als dat bekend klinkt, komt dat omdat dezelfde functionaliteit al eerder werd geplaagd, hoewel we nog steeds wachten op de eveneens beloofde verbeteringen voor mobiel zoeken.

De vernieuwde zoekfunctie werd aangekondigd naast een reeks andere wijzigingen, waaronder de mogelijkheid om het formaat van een draaitabel te wijzigen en nieuwe mogelijkheden voor het delen van bestanden in Google Docs, Sheets en Slides via Google Meet chat. Als dat draaitabel-ding je niet als een biggie in de oren klinkt, heb je duidelijk nog nooit te maken gehad met lange namen in kolommen of velden.

"Als u nu een presentatie geeft of deelneemt aan een vergadering vanuit een bestand, kunt u dat bestand eenvoudig delen met vergaderplatforms via in-meeting chat", aldus Google.

Alle drie de tweaks zouden nu moeten worden uitgerold naar gebruikers over het internet en over de hele wereld, dus als je ze nog niet hebt gezien, hang dan op. Google zegt dat de wijzigingen "beschikbaar zijn voor alle klanten van Google Workspace en G Suite".

Geschreven door Oliver Haslam.