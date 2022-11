Google Berichten-reacties kunnen binnenkort al uw favoriete emoji's ondersteunen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Messages lijkt een verandering te testen waarmee gebruikers kunnen reageren op berichten met alle emoji die ze willen, in plaats van slechts een handvol.

De Google Berichten-app ondersteunt al dingen als RCS en natuurlijk kun je met emoji's op een bericht reageren. Maar op dit moment zijn er slechts zeven beschikbaar om uit te kiezen, waaronder duimen omhoog/omlaag, Lachend gezicht met hartogen, Gezicht met tranen van vreugde, Gezicht met open mond, Huilend gezicht en ieders favoriet, het Boze gezicht. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen.

Naar verluidt test Google een nieuwe knop waarmee mensen hun favoriete emoji kunnen selecteren in een nieuwe kiezer. Het kleine "+"-pictogram maakt plaats voor alle prachtige veelkleurige emoji's die je ooit zou willen gebruiken. Perfect om op elk bericht te reageren op precies de manier die je wilde.

Er wordt gedacht dat de nieuwe emoji's beschikbaar zijn voor ten minste enkele gebruikers van de nieuwste Google Messages bèta, maar het kan nog even duren voordat het voor iedereen beschikbaar is, dus hou je vast als je nog steeds beperkt bent tot een handvol emoji-opties.

De mogelijkheid om op een bericht te reageren met een emoji naar keuze is belangrijker dan het misschien klinkt, omdat mensen vaak liever een emoji gebruiken als snelle reactie dan een heel bericht uit te typen. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te doen als er maar zeven emoji's beschikbaar zijn, met het risico dat er nuance verloren gaat in de reactie die je wilde overbrengen.

Geschreven door Oliver Haslam.