Google Maps krijgt AR-gebaseerde Live View, informatie over het opladen van EV en meer

(Pocket-lint) - Google Maps heeft een aantal nieuwe functies gekregen, waaronder Live View in bepaalde landen en verbeterde real-time informatie over EV-laders.

De bijgewerkte Google Maps voegt nieuwe functies toe en past bestaande functies aan om zijn positie als een van de beste kaarten-apps op zowel iPhone als Android te verstevigen. Deze nieuwe update is vooral belangrijk als je in een EV rijdt.

Om te beginnen met het AR-element, zegt Google dat Live View nu live is in Londen, Los Angeles, New York, Parijs, San Francisco en Tokio voor gebruikers van zijn Kaarten-app op iOS en Android. Live View gebruikt AR om mensen te helpen interessante punten zoals coffeeshops en winkels te vinden door hun toestel omhoog te houden en met behulp van het zien van kaart- en richtinggegevens direct op het scherm.

Bestuurders van EV's kunnen al een tijdje real-time informatie krijgen over lokale laadstations. Maar nu heeft Google Maps een nieuwe filter waarmee mensen snellaadbare locaties kunnen zien. Dat zijn locaties met laders van 50 kW of meer, zodat auto's en vrachtwagens sneller kunnen worden opgeladen.

Andere verbeteringen zijn de uitbreiding van rolstoeltoegankelijke en trapvrije informatie wereldwijd. Deze functie was vóór deze update alleen beschikbaar in Australië, Japan, het VK en de VS. Toegankelijke zitplaatsen, toiletten en parkeerplaatsen zijn allemaal te zien via de instelling Toegankelijke plaatsen in de Google Maps-app.

Al deze wijzigingen zouden nu live moeten zijn in de Google Maps-app op het platform van je keuze.

Geschreven door Oliver Haslam.