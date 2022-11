Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dus, je hebt je Gmail-inbox een beetje rommelig laten worden. Als je het zat bent om naar 14.160 ongelezen e-mails te kijken, kun je ze gewoon verwijderen. De snelste manier is door Gmail te openen vanaf het web op uw laptop of desktop. Als u te bang bent om iets kostbaars te verwijderen, archiveert u misschien gewoon al uw ongelezen mail. We vertellen je ook hoe je dat doet.

Hoe je in één klap al je Gmail-mails verwijdert

Vanuit Gmail op het web via je computer kun je met een paar klikken snel meerdere Gmail-mails tegelijk verwijderen.

Ga op uw computer naar Gmail.com. Vink de vakjes aan links van de berichten die u wilt verwijderen. U kunt ook het vakje linksboven aanvinken als u alle berichten wilt verwijderen. U kunt de drop-down naast het vakje gebruiken om alle of geen berichten te selecteren. Als u meer dan één pagina met berichten hebt, klikt u op Alle gesprekken selecteren. Selecteer het prullenbakpictogram bovenaan uw inbox, onder het zoekveld.

Als u meer wilt weten over het verwijderen van Gmail-e-mails, raadpleegt u Google Support.

Wat gebeurt er als u Gmail-e-mails verwijdert?

Wanneer u berichten verwijdert, blijven ze 30 dagen in uw prullenbak staan. Daarna worden ze definitief verwijderd. Om ze terug te vinden en te herstellen, gaat u gewoon naar uw Prullenbak.

Hoe archiveert u al uw Gmail e-mails

Als u een bericht uit uw inbox wilt verwijderen, maar het niet wilt verwijderen, kunt u het bericht archiveren.

Ga op uw computer naar Gmail.com. Vink de vakjes aan links van de berichten die u wilt archiveren. Of vink het vakje linksboven aan als u alle berichten wilt archiveren. U kunt de drop-down naast het vakje gebruiken om alle of geen berichten te selecteren. Als u meer dan één pagina met berichten hebt, klikt u op Alle gesprekken selecteren. Selecteer het pictogram Archief (vakje met pijl) bovenaan uw inbox, onder het zoekveld.

Als u meer wilt weten over het archiveren van Gmail-e-mails, raadpleegt u Google Support.

Wat gebeurt er als u Gmail e-mails archiveert?

Berichten die u archiveert, worden niet verwijderd en u kunt ze altijd terugvinden.

Als u bijvoorbeeld in Gmail zoekt, bevatten uw resultaten alle berichten die zijn gearchiveerd. En als een bericht is gearchiveerd, kunt u het vinden door het label Alle e-mail te openen. Houd er wel rekening mee dat Gmail-berichten die gearchiveerd zijn nog steeds meetellen voor uw opslagquota.

Geschreven door Maggie Tillman.