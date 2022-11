Google heeft WK-dekking op het web, YouTube en meer.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft een lijst gedeeld van alle manieren waarop mensen op de hoogte kunnen blijven van het WK-voetbal zodra de pret volgende week begint.

De FIFA World Cup gaat van start op 20 november en als je niet voor elke wedstrijd aan een tv-scherm gekluisterd kunt zitten, kun je bij Google op verschillende platforms terecht.

Het begint met zoeken, waarbij Google het makkelijk maakt voor mensen om te zoeken op "World Cup" en vervolgens de teams te volgen die ze willen. Ze kunnen ook meldingen instellen door op een belpictogram te klikken. Andere functies zijn de mogelijkheid om actuele scores uit de Google-app op een Android-telefoon naar het beginscherm te slepen.

Op YouTube TV zullen livewedstrijden beschikbaar zijn via FOS en FS1, met alle 64 wedstrijden in 4K voor wie zich abonneert op de 4K Plus-add-on. Daarnaast zal er op YouTube ook speciale content beschikbaar zijn van makers als Deestroying, Rima, Cheeky Boyos, Jesser, Abo Flah en meer.

Google gaat mensen ook laten zoeken naar "waar kan ik het WK bij mij in de buurt bekijken" om restaurants en bars te zien die ook live wedstrijden zullen tonen. Vrij geweldig als je wilt gaan en genieten van de wedstrijd met vrienden.

Ten slotte is er ook Wear OS-actie. "Met Hublot's Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022, een verbonden horloge met Wear OS, kun je hetzelfde horloge dragen dat alle officiële scheidsrechters tijdens het WK zullen dragen", aldus Google. "Tijdens het toernooi kun je voorafgaand aan een wedstrijd nuttige informatie krijgen, zoals teamopstellingen en spelersprofielen. Het horloge animeert zelfs als een team scoort, zodat je nooit een doelpunt mist!"

Klaar voor de grote wedstrijden? Bekijk onze gids over hoe je de 2022 FIFA World Cup kunt kijken om je voor te bereiden.

