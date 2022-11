Hoe apps verbergen op een Android-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wist je dat het mogelijk is om apps op je apparaat te verbergen zonder ze te verwijderen?

We hebben al eerder geschreven over hoe je apps van je telefoon verwijdert en verwijdert, maar soms wil je ze gewoon weg hebben van nieuwsgierige ogen of overprikkelde vingers.

Als je familieleden vaak toegang geeft tot je telefoon, dan is de kans groot dat je hebt nagedacht over de apps waartoe ze toegang zouden kunnen krijgen terwijl ze hem gebruiken. Er zijn misschien apps waarvan je om wat voor reden dan ook niet wilt dat anderen ze openen. U wilt waarschijnlijk niet dat uw kinderen per ongeluk uw baas berichten sturen of uw TikTok-feed verpesten of erger.

Maak je geen zorgen, er zijn manieren om apps te verbergen, zodat je ze nog steeds kunt gebruiken, maar ze zullen niet direct beschikbaar zijn voor al te enthousiaste knopklikkers.

De methoden om apps te verbergen verschillen van apparaat tot apparaat. Dit kan veranderen afhankelijk van de versie van Android die u op uw telefoon gebruikt, maar ook welk model u gebruikt. Dus volg deze gids om de beste manieren te vinden om het te doen.

Apps verbergen met Android-instellingen

Op sommige Android-telefoons kun je apps verbergen via de instellingen van je telefoon. U kunt deze gebruiken om apps van het startscherm te verbergen, zodat ze niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen die de telefoon gebruikt, ervan uitgaande dat ze niet ook in de app-lade duiken.

Om dit te doen:

Open de instellingen van uw telefoon

Navigeer naar "Startscherm".

Zoek naar "Verberg apps".

Klik daarop en tik vervolgens op de apps die u wilt verbergen.

Als deze instellingen niet verschijnen, heeft je telefoon de optie misschien niet en moet je een van de andere hieronder beschreven methoden gebruiken.

Verberg apps in de beveiligde map

Als u een Samsung-telefoon hebt, hebt u mogelijk toegang tot een beveiligde map van Samsung. Dit is een verborgen map waarmee u uw apps, foto's en meer kunt beveiligen.

Om hier toegang toe te krijgen:

Ga naar telefooninstellingen op je Samsung telefoon

Klik op Biometrie en beveiliging

Tik op de beveiligde map

Log in op je Samsung account en volg de stappen

Vervolgens kunt u naar de beveiligde map op uw startscherm gaan

Klik daar op om apps toe te voegen

Apps verbergen op een OnePlus-telefoon

De techniek voor het verbergen van apps verschilt van telefoon tot telefoon. Voor OnePlus-smartphones is er een functie "Verborgen ruimte" waarmee je apps kunt verbergen. Om dit te doen:

Open de app-lade op uw telefoon

Veeg naar rechts om de map Verborgen ruimte te openen

Druk vervolgens rechtsboven op het plus-pictogram

Kies de apps die u wilt verbergen en vink aan om te bevestigen

De map Verborgen ruimte biedt u de mogelijkheid om er een wachtwoord voor in te stellen, zodat u ervoor kunt zorgen dat u de enige bent die toegang heeft tot die map. Open deze map en vink dan het menu met drie puntjes aan en selecteer wachtwoord inschakelen en instellen.

Apps verbergen op een Xiaomi-telefoon

Op sommige telefoons is het niet mogelijk om apps te verbergen, maar wat je wel kunt doen is de apps met een wachtwoord beveiligen. Dit zet een wachtwoord op bepaalde gevoelige apps, zodat ze niet kunnen worden gestart zonder een wachtwoord, zelfs als het apparaat al is ontgrendeld.

Om dit te doen:

Open eerst de instellingen van je telefoon

Navigeer naar apps

Zoek en klik op de instelling "App lock".

Selecteer vervolgens de apps die u wilt vergrendelen en klik onderaan op "App lock gebruiken".

U moet een Xiaomi-account instellen als u er nog geen heeft.

Met deze tool kun je ook instellen dat meldingen van bepaalde apps worden verborgen. Dit is ideaal als u niet wilt dat anderen de privémeldingen van bepaalde apps zien terwijl ze bezig zijn met uw telefoon.

Apps verbergen met een launcher

Als je problemen hebt met het verbergen van apps op een van deze manieren, zijn er andere oplossingen. Als u een launcher van derden gebruikt, zoals Nova Launcher Prime, hebt u toegang tot andere instellingen (op meerdere apparaten) waarmee u apps kunt verbergen.

Launchers vervangen het standaard startscherm en maken meer aanpassingsopties mogelijk waarmee u de verschillende instellingen op uw telefoon kunt tweaken om deze echt te personaliseren.

Nova Launcher is zo'n app waarmee je ook apps kunt verbergen:

Download en installeer Nova Launcher en stel het in als uw standaard launcher.

Open vervolgens de instellingen van Nova Launcher

Tik op "App- en widgetlades".

Klik op "apps verbergen"

Vink alle apps aan die je wilt verbergen

Het is vermeldenswaard dat u de betaalde versie van Nova Launcher nodig hebt om hier de beste resultaten te krijgen, maar u kunt ook enkele tweaks maken om een app te "vermommen" met de gratis versie door het app-pictogram en de naam te veranderen in plaats van deze te verbergen. Dit maakt mensen misschien minder geneigd om op de app te klikken.

