Google Wallet vs Google Pay: Wat is er veranderd?

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar, tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie, kondigde Google aan dat Google Pay in de meeste regio's werd vervangen door Google Wallet.

Android-gebruikers in meer dan 40 landen hebben toegang tot Google Wallet, en voor de meeste heeft het de Google Pay-app vervangen als de enige uniforme betaalapp op Android-toestellen.

In de VS en Singapore bestaan Google Pay en Wallet echter naast elkaar. De Pay-app wordt nog steeds gebruikt om vrienden geld te sturen, een soort Venmo.

Om de zaken verder te verwarren, gebruikt Google ook de term Google Pay om de handeling van het betalen voor dingen met uw Google Wallet te beschrijven.

Hier is het officiële onderscheid:

"Google Wallet is een veilige & private digitale portemonnee op Android die u snel toegang geeft tot betaalkaarten, passen, tickets, sleutels of ID's. Met Google Wallet kunt u uw telefoon gebruiken om overal te betalen waar Google Pay wordt geaccepteerd.

Met Google Pay betaalt u eenvoudig online, in apps en in winkels."

Om deze diensten beter te begrijpen, laten we eens kijken naar waar elke term nu naar verwijst, evenals hoe de dienst in de loop der jaren is veranderd.

Google Wallet

In de eenvoudigste termen is Google Wallet de nieuwe naam voor de Google Pay-app. Het werkt net zoals het altijd deed, waardoor u credit- en debetkaarten kunt toevoegen die kunnen worden gebruikt voor contactloze betalingen met NFC.

In de loop der jaren heeft Google ondersteuning toegevoegd voor dingen zoals covid vaccinatie records en treinkaartjes die kunnen worden toegevoegd aan uw digitale portemonnee voor eenvoudige toegang. Met de introductie van Android 13 en de Google Wallet app voegt het bedrijf ondersteuning toe voor meer zaken zoals ID's, digitale autosleutels, instapkaarten, concertkaarten en klantenkaarten. Het versterkt ook de beveiligingsmaatregelen om uw waardevolle gegevens veilig te houden.

Met al deze nieuwe functies is de app nuttig voor veel meer dan alleen betalingen, dus de rebranding is heel logisch. Het is echter niet de eerste keer dat Google de naam Google Wallet gebruikt, wat voor enige verwarring kan zorgen. Hieronder leggen we meer uit over de geschiedenis van Google Wallet.

Google Pay

Google Pay verwijst nu naar twee verschillende dingen. Voor de meesten van ons is het gewoon de handeling van het betalen voor dingen met onze Google Wallet. Dus, als u een bordje in een winkel ziet, of een badge op een website, waarop staat "Google Pay accepted", betekent dit dat u uw Google Wallet kunt gebruiken om te betalen.

Als u in de VS of Singapore woont, is Google Pay ook de naam van een app. De Google Pay app maakt peer-to-peer betalingen mogelijk. Stel dat je een vriend bijvoorbeeld $10 schuldig bent, dan kun je de Google Pay app gebruiken om het naar hem of haar te sturen, net als Venmo of Cash App. Voor al het andere gebruik je de Google Wallet app.

Een korte geschiedenis van Google's betaalapps

Google lanceerde Google Wallet voor het eerst ver terug in 2011, en het was de eerste keer dat Android-toestellen contactloze betalingen via NFC konden uitvoeren.

Op dat moment waren contactloze betalingen een nieuw fenomeen, en NFC moest nog op grote schaal door de Android-telefoonmarkt worden overgenomen. Google Wallet werd niet door veel mensen gebruikt en was aanvankelijk beperkt tot de Google Nexus-telefoon.

Na ongeveer vier jaar werd Google Wallet vervangen door Android Pay. Er waren twee belangrijke verschillen met Android Pay, ten eerste was het ingebouwd in Android zodat je geen extra app hoefde te downloaden. Ten tweede was het veel gemakkelijker te gebruiken, je hoefde de app niet te vinden en geen pincode in te voeren, gebruikers konden gewoon hun telefoon ontgrendelen en boven de lezer plaatsen om te betalen.

Google Wallet bleef bestaan als een peer-to-peer app voor het versturen van geld, ongeveer zoals Google Pay vandaag de dag is (genoeg verward?).

In 2018 voegde Google zijn Google Wallet- en Android Pay-diensten samen, waardoor alles onder de moniker van Google Pay werd gebracht. In ondersteunde regio's werden zowel peer-to-peer betalingen als digitale portemonnee-functionaliteit in dezelfde app gevouwen.

Zoals we eerder vermeldden, heeft Google de afgelopen jaren steeds meer functionaliteit aan Google Pay toegevoegd. Uiteindelijk werd het mogelijk om cadeaukaarten, tickets, lidmaatschapskaarten en meer op te slaan.

En dat brengt ons bij nu, met een rebranding naar Google Wallet, wat voelt als een meer accurate naam voor de dienst - maar het afsplitsen van peer-to-peer betalingen, wat voelt als een stap terug.

Wat de volgende stap is, zal de tijd leren, maar we hopen dat het niet weer een rebranding naar Android Pay is.

Geschreven door Luke Baker.