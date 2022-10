Google Chrome-wachtwoorden: Hoe krijg je toegang en alles wat je moet weten?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Chrome heeft een uitstekende ingebouwde wachtwoordmanager waarmee u uw wachtwoorden gemakkelijk kunt inzien en veilig kunt bewaren.

Chrome is niet alleen een geweldige webbrowser, het is ook een goed alternatief voor wachtwoordbeheerders en een krachtig hulpmiddel voor het synchroniseren van uw aanmeldingsgegevens op meerdere apparaten. Als u zich afvraagt hoe u het moet gebruiken en wat de voordelen zijn, helpen wij u graag.

Heeft Google Chrome een wachtwoordmanager?

Als u Google Chrome regelmatig gebruikt en een Gmail-account hebt, dan is de kans groot dat u ook in Chrome bent ingelogd.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een Google-account hebben en daarop inloggen via Chrome heeft verschillende voordelen, waaronder het synchroniseren van uw gegevens op uw desktop, laptop, smartphone en meer.

Dit omvat allerlei nuttige gegevens die uw surfervaring kunnen optimaliseren, zoals het automatisch invullen van uw persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres, huisadres en telefoonnummer) wanneer u online iets koopt. Chrome slaat ook uw bladwijzers, browsegeschiedenis, apps, extensies en wachtwoorden op.

Als u bij Chrome op uw telefoon inlogt met dezelfde account die u gebruikt op uw computer of laptop, zijn al die gegevens beschikbaar wanneer u ze nodig hebt.

Daarnaast heeft Google Chrome ook een handige wachtwoordmanager die niet alleen uw wachtwoorden op verschillende apparaten opslaat en synchroniseert, maar waarmee u ook eenvoudig veilige wachtwoorden kunt genereren.

Waar worden Google Chrome-wachtwoorden opgeslagen?

Wanneer u een nieuw account maakt voor een website, app of service, zult u meestal merken dat Chrome u de optie geeft om een nieuw wachtwoord te genereren en u toestaat om het wachtwoord dat u in het wachtwoordveld invoert op te slaan. Als u dit gebruikt, wordt uw wachtwoord opgeslagen in de wachtwoordmanager van Google Chrome.

Volg deze stappen om toegang te krijgen tot de wachtwoorden die zijn opgeslagen in Google Chrome:

Klik op het menu met de drie puntjes aan de rechterkant van Chrome Zoek naar de optie instellingen in het menu en klik daarop Klik in het linkermenu binnen instellingen op "auto-fill". Klik vervolgens op "Wachtwoordbeheer"

Van daaruit kunt u dan het wachtwoord van elke site bekijken, kopiëren of bewerken.

Bovenaan kunt u klikken om te zoeken en gemakkelijk de specifieke site te vinden die u zoekt. Klik op het oogpictogram om het te bekijken en u moet uw systeemwachtwoord invoeren voordat het wordt weergegeven (hetzelfde wachtwoord dat u bijvoorbeeld gebruikt om in te loggen bij Windows). Klik op het pictogram met de drie puntjes naast elk wachtwoord en u kunt het wachtwoord kopiëren, bewerken of verwijderen. Door het te verwijderen wordt het echter alleen verwijderd uit het wachtwoordbeheer, verder niets.

U kunt hier ook meer te weten komen over de wachtwoordmanager.

Is de Google Chrome wachtwoordmanager veilig?

De wachtwoordmanager van Google Chrome is om verschillende redenen een geweldig hulpmiddel voor wachtwoorden. Zijn vermogen om u te helpen veilige wachtwoorden aan te maken voor elke site die u bezoekt en deze automatisch op te slaan, maakt het zeer aantrekkelijk.

Het heeft ook handige hulpmiddelen om de veiligheid van uw wachtwoorden te controleren en om te gaan met wachtwoorden die mogelijk gecompromitteerd zijn en moeten worden gesorteerd.

Het is echter nog steeds een online tool die gekoppeld is aan uw persoonlijke Google-account. Daarom zijn de wachtwoorden die in Google Chrome zijn opgeslagen slechts zo veilig als het wachtwoord dat u gebruikt om u aan te melden bij Chrome.

Het is dus technisch gezien redelijk veilig om te gebruiken, zolang je in de eerste plaats een veilig wachtwoord hebt en dat wachtwoord niet elders gebruikt. We raden u ook ten zeerste aan om de instellingen voor twee-factor-authenticatie van Google in te schakelen als u dat nog niet hebt gedaan.

Authenticatie met twee factoren is een goede manier om een extra beschermingslaag toe te voegen aan uw account, wat vooral belangrijk is als dat account ook de sleutels bevat voor al uw andere online accounts.

Hoe te controleren op gecompromitteerde wachtwoorden

Een andere reden waarom de wachtwoordmanager van Google Chrome een handige tool is om te gebruiken, zijn de wachtwoordwaarschuwingen die u ermee kunt krijgen. Gebruik het om uw wachtwoorden op te slaan en u wordt gewaarschuwd als en wanneer uw wachtwoorden gecompromitteerd zijn en veranderd moeten worden.

We hebben al eerder geschreven over hoe u uw wachtwoorden online kunt controleren. Er zijn tools zoals haveibeenpwned die uw e-mailadres controleren en het vervolgens vergelijken met beveiligingsinbreuken die op het web hebben plaatsgevonden. U krijgt dan een e-mail om u te waarschuwen wanneer uw gegevens zijn blootgesteld, zodat u snel het betreffende wachtwoord of de betreffende wachtwoorden kunt wijzigen.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Chrome heeft veiligheidscontroles ingebouwd in zijn wachtwoordbeheerder die je op een vergelijkbare manier waarschuwen. U krijgt een melding als er een inbreuk is geweest en zelfs op welke sites u uw wachtwoord moet wijzigen.

Dit hulpmiddel toont ook aan hoe belangrijk het is om een verschillend (veilig) wachtwoord te gebruiken voor elke site die u gebruikt, want als u dat niet doet, kan één enkele gecompromitteerde site u blootstellen aan een onnoemelijk risico.

U kunt uw wachtwoorden controleren door de tool van Chrome hier te bezoeken of deze te openen via uw browser met deze stappen:

Op bureaublad

Klik op het menu met de drie puntjes aan de rechterkant van Chrome

Zoek naar "privacy en beveiliging" in het linkermenu

Klik daarop en klik op Password Manager op de middelste opties

Klik om uw wachtwoorden te bekijken en de controle uit te voeren

Op mobiel

Open Chrome op uw telefoon

Klik op het menupictogram met de drie punten

Klik op het pictogram Instellingen

Scroll naar beneden en klik op wachtwoorden

Klik op wachtwoorden controleren

Wacht op de wachtwoordcontrole

Zodra Chrome een gecompromitteerd wachtwoord heeft gevonden, ziet u een knop naast elk van de probleemsites en de optie om uw wachtwoord te wijzigen. Klik op die knop en u wordt doorgestuurd naar de betreffende site. Wijzig uw wachtwoord en beveilig uzelf. Spoel en herhaal tot alle wachtwoorden veilig zijn.

Het is vermeldenswaard dat Google Chrome u ook waarschuwt als u onveilige en zwakke wachtwoorden hebt, zelfs als ze nog niet zijn gecompromitteerd.

Hoe zet u een wachtwoord in Google Chrome

Als u bent aangemeld bij Google Chrome, zou het automatisch moeten aanbieden om uw wachtwoord op te slaan wanneer u zich aanmeldt bij een site. Als u een wachtwoord gaat wijzigen op een site, zou Chrome ook moeten aanbieden om uw wachtwoord bij te werken met een melding in de navigatiebalk. Klik om dat te accepteren en het wachtwoord wordt opgeslagen in de wachtwoordmanager van Google.

Als dat om de een of andere reden niet heeft gewerkt of als u uw eigen wachtwoorden wilt toevoegen aan Google Chrome, dan kan dat.

Klik op het menu met de drie puntjes aan de rechterkant van Chrome

Zoek naar de optie instellingen in het menu en klik daarop

Klik in het linkermenu binnen instellingen op "automatisch invullen"

Klik vervolgens op "wachtwoordbeheer"

Klik op "toevoegen" net boven de andere opgeslagen wachtwoorden

Vul de gegevens van de site, uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op opslaan

Zorg ervoor dat u alleen veilige wachtwoorden gebruikt die lang zijn en een goede mix zijn van tekens, cijfers, letters en hoofdletters en kleine letters. Het wachtwoordprogramma van Chrome stelt veilige wachtwoorden voor wanneer u formulieren invult.

Hoe uw Google Chrome-wachtwoord exporteren

Indien nodig is het mogelijk om uw wachtwoorden uit Google Chrome te exporteren. Kiest u voor een andere browser (bijvoorbeeld Firefox), dan kunt u met een paar klikken gegevens uit Chrome importeren. Firefox en Edge suggereren meestal de optie om dit te doen wanneer u ze gebruikt. U kunt ook gewoon naar de instellingen gaan en daar klikken om te importeren.

Als u uw wachtwoorden uit Chrome moet exporteren, kunt u dat doen en uw wachtwoorden in een CSV-formaat krijgen.

Klik op het menu met de drie puntjes aan de rechterkant van Chrome

Zoek naar de optie instellingen in het menu en klik daarop

Klik in het linkermenu binnen instellingen op "automatisch invullen"

Klik vervolgens op "wachtwoordbeheer"

Naast de optie "wachtwoord toevoegen" klikt u op het menu met de drie puntjes

Klik op exporteren en u ziet een waarschuwing dat andere mensen die het bestand kunnen zien, uw wachtwoorden kunnen zien.

Google Chrome wachtwoorden niet automatisch vullen?

Als u probeert in te loggen op een site en u merkt dat het wachtwoord niet automatisch wordt ingevuld, ondanks dat het is opgeslagen in de wachtwoordmanager van Google Chrome, kan het zijn dat automatisch invullen is uitgeschakeld.

Ga naar de instellingen van de wachtwoordbeheerder en klik op de optie voor automatisch vullen als die nog niet is ingeschakeld.

Als dat niet werkt, kan het aan de site liggen. Soms zijn sites niet goed gecodeerd om Chrome te vertellen dat het veld een wachtwoordveld is en daarom herkent Chrome het niet.

Geschreven door Adrian Willings.