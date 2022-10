Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je kunt een aangepast iPhone-vergrendelscherm maken met widgets die informatie rechtstreeks uit de populairste apps van Google weergeven: Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps en de Google-app. Vanaf oktober 2022 bieden deze Google-apps nu allemaal widgets voor het vergrendelscherm voor gebruikers van iOS 16 of nieuwer.

Hoe voeg je een Google-app-widget toe aan het vergrendelscherm van je iPhone?

U kunt gegevens van uw Google-apps rechtstreeks openen via het vergrendelingsscherm op uw iPhone, maar eerst moet u Google-app-widgets aan uw vergrendelingsscherm toevoegen. Pocket-lint heeft een aparte gids met details over het maken van een aangepast iPhone-vergrendelingsscherm. Maar we hebben hieronder aanwijzingen gedistilleerd die specifiek bedoeld zijn voor het toevoegen van Google-app-widgets aan een vergrendelscherm.

Aan de slag

Om de app-widgets van Google op je aangepaste vergrendelscherm te krijgen, moet je er eerst voor zorgen dat je iPhone de laatste versie van iOS gebruikt en dat je Google-apps up-to-date zijn. Je moet de apps op je toestel geïnstalleerd hebben om de respectievelijke widgets te kunnen gebruiken.

Een Google-app-widget op het vergrendelscherm toevoegen

Houd op je iPhone een willekeurige plek op je ontgrendelde vergrendelde scherm aangetikt. Tik op Aanpassen. Om het vergrendelscherm aan te passen, selecteer je Vergrendelscherm. Om de widgetgalerij van het vergrendelscherm te bekijken, tik je op Widgets toevoegen. Zoek en selecteer de gewenste Google-app-widget.

Tik of sleep de widget naar de widgetbalk van het vergrendelscherm.

Om de widget te configureren, tik je op de widget nadat je deze aan het vergrendelscherm hebt toegevoegd.

Selecteer de gewenste configuratie.

Tik in de widgetgalerij op het pictogram "x". Tik op Gereed en tik vervolgens opnieuw op het vergrendelscherm om de aanpassingsmodus af te sluiten.

Je Google app-widget configureren

Als je eenmaal een Google app-widget aan je vergrendelscherm hebt toegevoegd, ben je vrij om deze aan te passen wanneer je maar wilt.

Tik op je iPhone op een willekeurige plek op je ontgrendelde vergrendelde scherm en houd deze vast. Tik op Aanpassen. Om het vergrendelscherm aan te passen, selecteert u Vergrendelscherm. Tik op de bestaande Google-app-widget om de galerij met vergrendelschermwidgets te openen. Om de widget te configureren, tik je opnieuw op de Google app-widget.

Selecteer de gewenste configuratie.

Tik in de widgetgalerij op het pictogram "x". Tik op Gereed en tik vervolgens opnieuw op het vergrendelscherm om de aanpassingsmodus af te sluiten.

Welke Google-apps hebben iPhone-vergrendelingswidgets?

Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps en de Google-app hebben allemaal widgets in iOS 16+.

Meer weten?

Bekijk de twee blogberichten en ondersteuningspagina van Google over de Google-app-widgets voor de iPhone voor meer informatie.

